Sezóna nejspíše začne až v červnu. Jak by mohl vypadat kalendář?

Po zrušení Austrálie se nyní pozornost přesouvá na Bahrajn. Red Bull už v prohlášení uvedl, že se personál vrací domů, což možná hodně naznačuje. Podle Motorsport.com mnoho týmů v Bahrajnu závodit nechce. Spekuluje se (a Helmut Marko to potvrdil), že sezóna začne v červnu v Baku.

Nadcházející závody by byly zrušeny – v Bahrajnu by kvůli karanténě zřejmě nemohl nastoupit McLaren. Vietnam je ve hvězdách. Poté přichází ke slovu evropské závody v zemích, ve kterých se podobně jako u nás ruší hromadné akce. V Nizozemsku je 500 nakažených, Španělsko má potenciál stát se druhou Itálií (aktuálně 2200 případů). V Monaku jsou zatím dva případy, ale knížectví je obklopené Francií, kde je situace výrazně horší – podobná Španělsku. Monacký autoklub už oznámil, že začíná připravovat okruh a komunikuje se všemi klíčovými orgány.

Sezóna by tak mohla začít v Baku s tím, že by došlo ke zrušení letní přestávky. To nabízí tři víkendy, dva z nich by se využily pro některé závody – pravděpodobně Nizozemsko.

Kalendář níže může být upravený. Stále existuje přání odjet i závod v Číně. Dokonce i pořadatelé v Austrálii řekli, že věří v odklad a ne zrušení.

„V tuto chvíli se soustředíme na problémy tohoto víkendu,“ řekl Chase Carey na mimořádné tiskové konferenci dnes nad ránem našeho času. „Přijel jsem z Vietnamu, diskutujeme s partnery o nadcházejících závodech.“

„V příštích dnech se budeme zabývat závodními víkendy, které teprve přijdou. Je to situace, kterou lze docela obtížně předvídat.“

„Dnešní situace je jiná, než byla před dvěma dny, což je zase jiné, než před bylo před čtyřmi dny. Dělat nějaké předpovědí, když se to rychle mění, je náročné.“

Možný kalendář

Grand Prix Datum Ázerbájdžán 7. června Kanada 14. června Francie 28. června Rakousko 5. července Velká Británie 19. července Maďarsko 2. srpna Závod? 9. srpna Závod? 16. srpna Závod? 23. srpna Belgie 30. srpna Itálie 6. září Singapur 20. září Rusko 27. září Japonsko 11. října USA 25. října Mexiko 1. listopadu Brazílie 15. listopadu Abú Dhabí 29. listopadu

Foto: Getty Images / Robert Cianflone