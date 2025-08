Sezona je ještě dlouhá, reaguje Mekies na slova Verstappena, že Red Bull již letos nevyhraje

Přestože Red Bull letos v dosavadních 14 závodech získal dvě výhry a čtyři pole positions, Max Verstappen během víkendu v Maďarsku prohlásil, že pokud se něco nezmění, další triumf stáj z Milton Keynes v roce 2025 již neoslaví.

Na slova Verstappena po nevydařené Velké ceně Maďarska, v níž obsadil devátou příčku, reagoval šéf Red Bull Laurent Mekies, podle kterého není situace s vozem RB21 tak špatná.

„Byl to těžký víkend, ale nemyslím si, že to, co jste viděli, odráží skutečný stav vozu. Akceptujeme fakt, že na tratích, jako je tato, pravděpodobně nejsme příliš silní, ale to, co jsme tentokrát viděli, byla výjimka,“ prohlásil Mekies, jehož slova cituje Autosport.

„Pokud se podíváte pořádně, není pochyb o tom, že McLaren je rychlejší, ale vezměte také v potaz Spa, kde Max v sobotu dokázal bojovat a všechny překvapil ve sprintu. Uvidíme... Sezona je ještě velmi dlouhá. I když se vývoj vozu od teď výrazně zpomalí nebo bude minimální, stále se můžeme hodně naučit, jak ukázal tento víkend,“ neskládá nový boss Red Bullu zbraně.

„Přestože je to to těžké a nepříjemné, v zásadě se z takových (nevydařených, pozn. red.) víkendů učíte. Budeme se tedy učit a pokud vytěžíme z vozu trochu víc, pak snad budeme moci opět bojovat,“ dodal Mekies.