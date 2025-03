Sezóna F2 2025 startuje. Kdo se letos utká o postup do formule 1?

S loňským rokem snad definitivně skončilo několik let trvající prokletí, kdy týmy F1 nejevily o jezdce formule 2 velký zájem. Tuto změnu odstartovaly zejména výkony Bearmana a Colapinta při jejich debutových víkendech v královně motorsportu. Startovní pole tak v F1 letos kromě Bearmana omladí i Antonelli, Hadjar, Bortoleto, Doohan a stálé místo konečně našel i Lawson.

O to větší motivaci mají nyní piloti současného startovního pole F2. Jak se ukázalo, k postupu do F1 navíc už není potřeba ani titul.

Mezi piloty, kteří by si rádi svůj přestup do královny motorsportu vybojovali patří samozřejmě i český závodník Roman Staněk, ten letos hájí barvy obhájců titulu z Invicty. Za dvě sezóny se slabým Tridentem získal Roman své jediné vítězství právě loni na okruhu v Melbourne a letos má poslední šanci toto konto rozšířit a zajistit si tak svou budoucnost v motorsportu.

Se stájí Invicta loni vyhrál titul Bortoleto, který již za několik dní debutuje v F1. Podaří se ve stejných stopách jít i Romanovi Staňkovi?

Silného soupeře bude mít český pilot už ve svém týmovém kolegovi, Leonardu Fornarolim, který se loni stal šampiónem F3. Oba piloti se již znají ze svého působení v Tridentu, ale ještě nikdy proti sobě nezávodili.

Loni velmi silný Campos si ve svém voze ponechává osvědčeného Josepa Mariu Martího. Španělský pilot měl loni velmi slibný začátek sezony, pak se však po většinu roku trápil až sezónu završil vítězstvím v Abú Zabí. Letošní rok tedy snad konečně ukáže, zda v tomto juniorovi Red Bullu skutečně něco vězí. Bude mít ovšem velmi silného týmového kolegu. Další junior Red Bullu Arvid Lindblad sice ve formuli 2 teprve debutuje, ale už dnes je považován za pilota, po kterém Red Bull sáhne, až bude potřebovat nového pilota do svých týmů v F1. A jelikož už má body pro super licenci, je možné že se ho v kokpitu F1 dočkáme již letos. Tomuto britskému objevu je teprve 17 let a největší úspěchy slavil v motokárách. Juniorskými formulovými šampionáty postupuje možná až příliš rychle, takže žádný z nich ještě nemohl ovládnout. Na kontě má tedy zatím jen titul z letošní zimy z Formule Regional Oceania. Loni ve formuli 3 skončil celkově čtvrtý, když dokázal čtyřikrát zvítězit. Zároveň si dobře vedl v předsezonních testech formule 2, kde zajel nejrychlejší čas druhého testovacího dne.

Třetí nejlepší tým sezóny 2024 MP Motorsport vsadil na Olivera Goetheho, ten loni ve formuli 3 skončil na sedmém místě a k holandskému týmu do F2 přestoupil ihned od závodního víkendu v Baku. Velké naděje si pak s návratem k MP Motorsport dělá Richard Verschoor. Toho máme spojeného spíše s Tridentem, ale pravdou je, že jeho „domácím“ týmem je MP Motorsport. S nimi působil v juniorských šampionátech od roku 2016 až do roku 2021. Za to období se společně zvládli od výhry šampionátu ve španělské F4 posunout až do formule 2. Na tuto šest let trvající spolupráci pak navázali loni v Kataru, kde Verschoor pro frustrující sezóně s Tridentem nahradil u MP motorsport odcházejícího Dennise Haugera. Zapojí se Richard tedy ve své páté sezóně ve formuli 2 konečně do boje o titul?

Velká naděje pro budoucnost Red Bullu. Lindblad v F2 sice teprve debutuje, ale mnozí mu již předpovídají brzký přestup do F1.

Hitech GP letos nasazuje dva piloty z loňského ročníku F3, přičemž oba mají zkušenosti s formulí 2 již z konce loňské sezóny. Člen juniorské akademie Williamsu Luke Browning skončil loni v F3 na třetím místě. Za jednoho z velkých talentů je považován člen juniorské akademie Ferrari Dino Beganovic. Šampión formule Regional z roku 2022 loni skončil v F3 šestý.

V Premě letos dostane šanci Sebatián Montoya, syn Juana Pabla Montoyi. Ten však v předchozích juniorských šampionátech kromě slavného jména ničím nezaujal. Silný by ale mohl být jeho kolega Gabriele Miní. Ten se loni stal vice-šampiónem ve formuli 3 a vidět byl i v předsezonních testech F2.

U Dams pokračuje už dobře známý Jak Crawford, který má na svém kontě dvě vítězství ve formuli 2 a loni skončil celkově pátý. Třetí sezóna ve formuli 2 čeká i jeho kolegu Kushe Mainiho. Tento indický jezdec loni v Invictě v porovnání s Bortoletem propadl, když skončil v šampionátu jako třináctý.

O titul se bude opět snažit Victor Martins, který to již potřetí zkouší se stájí ART. Zatím společně získali dvě vítězství a loni šampión F3 z roku 2022 skončil jako sedmý. Jeho kolegou bude šampion Super formule z roku 2023 Ritomo Miyata. Tomu se loni ale přestup do formule 2 příliš nepovedl, skončil v šampionátu až jako devatenáctý.

Za Rodin Motorsport měl závodit Christian Mansell, ten se však před několika dny z osobních důvodů rozhodl přerušit závodní kariéru. Tým za něj jako náhradu jmenoval již známého Amaury Cordeela. Druhým pilotem týmu bude Alexander Dunne, další jezdec přestupující z F3. Loni tam skončil sice až na čtrnáctém místě, ale může se chlubit titulem britského šampiona F4 z roku 2022.

Verschoor to ve formuli 2 stále nevzdává. Zpět v MP Motorsport se buje snažit navázat na společný titul ze španělské F4.

AIX Racing se po loňské změně majitele rychle zlepšil. V sezóně 2024 vybojoval hned tři vítězství. A jelikož ve stáji pokračuje Joshua Dürksen, který si s AIX skvěle sedl – byly z toho dvě vítězství a dvě další pódiová umístění, mohou toho letos dokázat ještě víc. Druhým pilotem je nijak výrazný Cian Shields, který do týmu přišel už loni v Kataru.

A pak tu máme věčně trápící se Trident. Loni s italským týmem sice Staněk dokázal zvítězit, a nakonec se to povedlo i několikrát diskvalifikovanému Verschoorovi, přesto oba piloti z týmu odešli již před koncem sezóny. Letos proto Trident nastupuje se dvěma nováčky, takže se nedá očekávat, že by se Italům podařilo zopakovat alespoň těch několik úspěchů z loňska. Pilotem číslo jedna bude Sami Meguetounif, který reprezentoval Trident už ve formuli 3, tam skončil celkově osmý. Druhým pilotem se stal Max Esterson, ten loni dokonce ve formuli 3 skončil až jako 21.

Nejslabší stájí se loni stal Van Amersfoort Racing, tomu k úspěšné sezóně nepomohl ani Fittipaldi za volantem. Ač tým prodělal velké personální změny, a nově mu k lepším výsledkům budou pomáhat i česká jména, tahoun mezi piloty chybí. Prvním pilotem je nováček John Bennett, který se loni stal vice šampionem GB3 Championship. Z minulé sezóny pak v týmu pokračuje Rafael Villagómez, který s VAR spolupracuje skrz šampionáty už od roku 2021, loni ovšem v F2 příliš nepřesvědčil a skončil 24.

AIX Racing zakončil loňskou sezónu vítězstvím v hlavním závodě v Abú Zabí. A letos chce víc!

Kalendář formule 2 2025 je velmi podobný tomu z minulého roku. Obsahuje 14 závodních víkendů, přičemž žádná trať nepřibyla ani neubyla. Jedinou významnější změnou je, že formule 2 poprvé ve své historii odstartuje sezónu v Melbourne, a to aby se Bahrajn a Džidda mohly přesunout na období po ramadánu na duben.

Jestliže budete chtít Staňkův debut u Invicty sledovat naživo a zjistit, zda český pilot dokáže v melbournském Albert Parku zopakovat své vítězství z loňska, budete si muset jako tradičně u GP Austrálie přivstat, případně ponocovat.

Kvalifikace se pojede v pátek 7:30 CET. Sprint odstartuje v sobotu 4:15 CET a hlavní závod v neděli 1:30 CET.