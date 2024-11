Sezóna F2 2024 jde do finále: Největší šanci mají Bortoleto a Hadjar

Sezóna 2024 ve formuli 2 přinesla zásadní změnu v podobě nasazení nových vozů Dallara F2 2024. Tato inovace okamžitě zamíchala rozložením sil na startovním roštu. Zatímco v minulých letech dominovaly stáje Prema a ART, letos se o nejvyšší příčky utkaly týmy Rodin (dříve Carlin), Campos, Invicta a Hitech.

Již úvodní kvalifikace sezóny v Bahrajnu skončila vítězstvím Gabriela Bortoleta, následovaného Isackem Hadjarem a Zanem Maloneym. Což je úplně stejné pořadí, které máme dnes na čele šampionátu. Přesto musela uplynout ještě dlouhá doba a dojít k mnoha změnám v rozložení sil, než jsme se k tomuto pořadí v šampionátu dopracovali. Pojďme se podívat, kteří piloti se letos postupně utkali o titul.

Na začátku vládne Maloney

Snový začátek sezóny zažil v Bahrajnu Zane Maloney z Rodinu, zvítězil totiž jak ve sprintu, tak hlavním závodě, což je ve formuli 2 vždy velký úspěch. Díky tomu se samozřejmě ujal vedení v šampionátu a sezóna 2024 pro pilota z Barbadosu vypadala opravdu slibně.

V následujícím víkendu v Džiddě ho však postihly technické problémy v kvalifikaci, kvůli kterým startoval z 15. pozice. Přesto dokázal ve sprintu dojet čtvrtý a v hlavním závodě sedmý. V Austrálii si Maloney připsal třetí místo v hlavním závodě, na které navázal dalším pódiem ve sprintu v Imole. To mu prozatím na udržení se v čele šampionátu stačilo.

Na úspěch z Bahrajnu však již nenavázal a po závodech v Monaku předal vedení v šampionátu Paulu Aronovi. Úplně nejhorší víkend pak přišel na Red Bull Ringu, kde se vozy stáje Rodin potýkaly s nedostatkem rychlosti. Maloney z Rakouska odjížděl bez jediného bodu a propadl se na čtvrté místo v šampionátu. Vypadalo to, že pro letošek jsou jeho šance na titul ztraceny.



Zane Maloney byl hvězdou začátku sezóny. Nakonec letošní ročník ve formuli 2 ani nedokončí.

Naštěstí ihned o týden později následoval závodní víkend na Silverstone, který Zane považuje za svůj nejúspěšnější víkend sezóny ihned po Bahrajnu. Oba závody totiž dokončil na druhém místě, což ho vrátilo na třetí místo v šampionátu a naděje na titul opět ožila.

Po nepříliš úspěšném létě přišla další velká příležitost v Monze, kde si vybojoval pole position. V hlavním závodě nakonec dojel druhý, i tak šlo o velmi cenné body do šampionátu, porážku průběžné třetího Arona a další návrat do boje o nejvyšší příčky. A na třetí pozici se Maloney nachází i po závodním víkendu v Baku, který do šampionátu výrazněji nepromluvil.

Sedm pódiových umístění v řadě pro Arona

Jedním z překvapení první části sezóny se stal nováček Paul Aron. Tým Hitech nebyl po předsezonních testech považován za letošního favorita, ale před prvním závodním víkendem dokázal na voze zapracovat, takže se mohl již od Bahrajnu měřit s nejlepšími. Aron toho okamžitě využil a ve svém debutovém závodě v Bahrajnu zazářil. Z dvanáctého místa na startu se ve sprintu posunul na páté místo a v hlavním závodě si pak dojel pro své první stupně vítězů. Další pódium přidal o týden později ve sprintu v Džiddě, v Melbourne získal podium v hlavním závodě, v Imole to bylo ve sprintu druhé místo. V Monaku se mu podařilo vybojovat třetí místo v hlavním závodě a to stačilo, aby překonal Maloneyho a ujal se vedení v šampionátu.



Nováček Aron překvapil hlavně svou konzistentností. Pódia sbíral od prvního závodu.

Aronovou silnou stránkou v první části sezóny tedy byla bezpochyby konzistentnost. Ještě přidal pódium v Barceloně a Rakousku a tím dosáhl zisku sedmi pódiových umístění v prvních sedmi závodních víkendech. Co mu však unikalo, a do dnešního dne stále uniká, je vítězství. Blízko mu byl v Barceloně, kde získal pole position, ale v hlavním závodě, během bitvy o vedení, došlo ke kolizi s Jakem Crawfordem a byl rád alespoň za čtvrté místo.

Brzy tak již bodově na své silnější soupeře nestačil a v Silverstone se v průběžném pořadí propadl na druhé místo za Hadjara. Pilot Hitechu dostal příležitost tento stav zvrátit ihned o týden později v Maďarsku, kdy si vybojoval další pole position. Hadjar navíc při nájezdu na startovní rošt nestihl opustit boxovou uličku, takže byl nucen startovat z pitlane. Ovšem Estonský závodník svou šanci nevyužil, měl pomalý start a propadl se na sedmé místo, později ještě zezadu narazil do Maloneyho a oba vozy ze závodu vyřadil.

Další pole position získal Aron ve Spa. Tam však v přímém souboji na Hadjara a Bortoleta nestačil. Navíc v posledním kole byl nucen odstoupit z pódiového umístění a v šampionátu se propadl na třetí místo. V Monze byl po kontaktu se soupeřem vyřazen z vedení závodu a v celkovém pořadí se propadl na místo čtvrté. Na této pozici se nic nezměnilo ani v Baku.

Vzestupy a pády Isacka Hadjara

Campos měl již od začátku sezóny velmi silné auto, ale Isack Hadjar zpočátku nebyl schopen jeho potenciálu plně využít pro karamboly i technické problémy. V Bahrajnu snad nemohl sezónu začít hůře, po startu z první řady hlavního závodu totiž kolidoval v první zatáčce s vedoucím Bortoletem a závod pro něj skončil. V Džiddě ho pak z obou závodů donutily odstoupit technické problémy. Po dvou odjetých kolech tak v šampionátu figuroval až na třináctém místě a vůbec to s ním nevypadalo dobře.

Zlom přišel až v Austrálii, kde Hadjar dostal první příležitost zazářit – nejprve však spíše negativně. Ve sprintu se totiž zapletl do další postartovní kolize, v závodě následně zvítězil, ale za zavinění zmíněné nehody byl penalizován a o vítězství zase přišel.

Vše si ale vynahradil v hlavním závodě, s pomocí správného načasování zastávky v boxech konečně získal první vítězství sezóny, posunul se na čtvrté místo v šampionátu a tím se zařadil mezi favority na letošní titul. Vyhrál i v následujícím hlavním závodě v Imole. A v této fázi sezóny se stal zdaleka nejlepším jezdcem.

Dobře nakročeno k vítězství měl i v Monaku, kde po odstoupení Richarda Verschoora vedl. Až tři kola před cílem došlo k památnému momentu, kdy Joshua Dürksen při výjezdu z boxů skončil v bariéře a na trať byl vyslán virtuální safety car. Zak O’Sullivan na alternativní strategii stihl ve správný moment zamířit do boxů k povinné zastávce a na trať se vrátil ve vedení před pilotem Camposu. Hadjar nemohl uvěřit vlastním očím a se ztrátou vítězství se jen těžko smiřoval. I tak získal cenné body za druhé místo a v celkovém pořadí se posunul na druhou příčku. Teď mu v cestě za titulem stál již jen Aron.



Hadjar má na kontě nejvíce vítězství ze všech. Ale zároveň zažil několik propadů, které mu zkomplikovaly boj o titul.

Na Silverstone po startu z pole position zvítězil Hadjar v hlavním závodě a konečně se ujal vedení v šampionátu. Následovalo však Maďarsko, které málem pro Hadjara skončilo hodně špatně. Při cestě na start totiž nestihl opustit boxovou uličku a místo třetího místa musel startovat z pitlane. Jeho rival Aron se navíc postavil na pole position. Naštěstí pro Hadjara ale soupeři nedokázali chvilkového zaváhání Camposu využít, Aron byl nejprve na startu příliš pomalý, navíc se později srazil s Maloneym a oba vyřadil ze závodu. Hadjar si mohl odechnout.

Ve Spa se pak odehrál souboj o vítězství mezi Aronem, Bortoletem a Hadjarem. A byl to právě pilot Camposu, který v přímé bitvě překonal oba své rivaly a vybojoval čtvrté vítězství sezóny.

Monza ale přinesla zklamání – špatný start a smůla ve volbě strategie znamenaly, že závod dokončil bez bodů. Přesto zůstal ve vedení šampionátu, avšak Bortoleto se přiblížil na rozdíl deseti bodů.

Ještě horší to ale bylo v Baku, oba vozy Camposu havarovaly v kvalifikaci a do závodů startovaly z konce roštu. Hadjar tak z Ázerbájdžánu nepřivezl ani bod a v celkovém pořadí se propadl na druhé místo za Bortoleta.

Silný závěr pro Bortoleta

Gabriel Bortoleto ze stáje Invicta je příkladem toho, že není důležité, kolik bodů máte na začátku sezóny, ale kolik jich máte na konci. Sezónu sice zahájil velmi slibně, když v Bahrajnu vybojoval pole position, ale už v první zatáčce hlavního závodu došlo ke kolizi s Hadjarem, po které se propadl na páté místo. Na své první pódium si v té době úřadující šampion formule 3 musel počkat až do Imoly a další přidal ihned o týden později v Monaku. Premiérové vítězství si pak připsal v hlavním závodě v Rakousku, čímž se posunul na třetí místo v šampionátu a zařadil se mezi kandidáty na letošní titul.

Další klíčový víkend přišel pro Bortoleta v belgickém Spa.V souboji s Hadjarem sice neuspěl, ale dokázal porazit Arona a v šampionátu se posunul na druhou příčku.



Bortoleto je na nejlepší cestě rok po titulu v F3 získat titul i ve formuli 2.

Jeho nejslavnější závod však přišel na Monze, kde po havárii v kvalifikaci startoval do obou závodů z posledního místa na roštu. Ve sprintu vybojoval půl bod, když přesně ve stejnou chvíli přejeli s Haugerem cílovou čárou na osmém místě. V hlavním závodě dokázal předjet celkem 11 soupeřů a štěstí mu přálo se zastávkami v boxech, které si odbyl těsně po vyjetí safetycaru. To ho ihned vyneslo do provizorního vedení. Po startu z posledního místa tak slavil druhé letošní vítězství.

V Baku si dojel pro čtvrté a páté místo, a jelikož Hadjar dva poslední závodní víkendy nezískal ani bod, Brazilskému pilotovi to stačilo, aby se ujal vedení v šampionátu. Ať titul nakonec vyhraje, či nikoliv, hlavní cíl každého pilota – získat závodní sedačku ve formuli 1, si už splnil. Od příštího roku bude závodit za stáj Kick Sauber.

Stav před dvěma posledními závodními víkendy sezóny

Dva závodní víkendy před koncem sezóny vede Bortoleto s 169,5 body. Hadjar ale není s 165 body vůbec daleko. Kdo naopak titul již nezíská, je v pořadí třetí Zane Maloney s 135 body. Pilot z Barbadosu má svou budoucnost totiž už zajištěnou ve formuli E s týmem Lola Yamaha ABT. Proto se nezúčastní finálového kola v Abú Zabí. Tam bude nahrazen aktuálním šampionem formule 3 Leonardem Fornarolim. Matematickou šanci na titul má stále i Aron s 133 body na kontě. Ve hře je ještě 78 bodů.

Více napoví již páteční kvalifikace v 17:05 našeho času. Sprint pak startuje v sobotu v 17:15 a hlavní závod v neděli v 13:15 našeho času.