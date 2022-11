Sezóna bez vítězství byla obtížná, nejtěžší ale byl rok 2011, hodnotí Hamilton

Lewis Hamilton poprvé od roku 2007 nezískal během sezóny formule 1 ani jedno vítězství. Za nejtěžší sezónu ve F1 ale letošní ročník nepovažuje.

Mercedes, který dominoval Poháru konstruktérů posledních osm let, se nedokázal na začátku letošního ročníku vyrovnat s novými technickými pravidly a potýkal se s problémy na svém voze.

V celé sezóně získal tým z Brackley jediné vítězství, které pro Mercedes dosáhl minulý víkend v Brazílii George Russell.

Sedminásobný mistr světa Hamilton během 22 závodů sezóny nezískal ani jedno pole position a ani jednou nevyhrál. Alespoň jeden závod přitom dosud vyhrál v každé sezóně od svého vstupu do F1 v roce 2007.

„Neustále jsem až do posledního závodu věřil, že je tu potenciální šance. Myslím, že je důležité držet naději a pokračovat v práci,“ řekl Hamilton po posledním závodě.

Ve 3. kole závodu na okruhu Yas Marina došlo k souboji mezi ním a Carlosem Sainzem z Ferrari, po kterém musel Hamilton mimo trať, jeho vůz přeskočil vysoký obrubník a tvrdě dopadl zpátky na zem.

Během závodu si Brit stěžoval na problémy s vozem. Tři kola před cílem musel Hamilton odstoupit pro technické problémy.

„Dal jsem do toho všechno. Poslední závod byl skoro jako celá sezóna, shrnul celý rok. Jsem tedy rád, že je konec. Samozřejmě by bylo hezké vyhrát. Jedno vítězství ale opravdu nestačí, ne?

„Mám pocit, že když jsme letos poprvé dojeli pátí, bylo to jako vítězství. Když jsme byli poprvé čtvrtí, bylo to jako vítězství. Když jsme získali naše první stupně vítězů, byl to pocit vítězství. Druhé místo bylo, jako bychom už skutečně něčeho dosáhli. Toho se budu držet.“

Za jeden z nejtěžších ročníků ve F1 přitom Hamilton označil rok 2011, kdy získal pro McLaren tři vítězství a celkově obsadil páté místo.

„Myslím, že rok 2011 byl pravděpodobně tím nejtěžším rokem v mém životě. Tento rok zřejmě nebyl nejlepší. Patřil mezi tři moje nejhorší sezóny. Byl to ale mnohem silnější rok z mého pohledu, toho, jak pracuji s týmem, jak jsme všichni zůstali jednotní. Myslím, že letošní rok měl hodně plusů.“

Russell dojel pátý

Pátým místem v posledním závodě uzavřel svůj první ročník v barvách Mercedesu George Russell.

Po třech sezónách u Williamsu dostal Russell pro rok 2022 šanci u Mercedesu. V pro tým náročném ročníku dosáhl na své první vítězství a v celkovém hodnocení jezdců porazil i Hamiltona, když skončil celkově čtvrtý a Hamilton šestý.