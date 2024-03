Sezóna 2025 by měla začít v Melbourne

Ramadán se letos postaral o to, že se první dva závody sezony odjely v sobotu. Vzhledem k tomu, že ramadán vychází z lunárního kalendáře, je jeho termín pohyblivý. Každý rok se posouvá zhruba o 11. dní. V roce 2025 tak jeho začátek připadá na přelom února a března.

Už letos začala sezona velmi brzo a je tedy dost nepravděpodobné, že by v příštím roce začala už v únoru.

Novinář Joe Saward píše, že sezóna 2025 začne v Melbourne a to pravděpodobně 9. března. Poté by se měla F1 přesunout do Číny a následně do Japonska. Teprve později se pojede v Bahrajnu a Džiddě.

Otázkou je, kde proběhnou předsezónní testy. V posledních letech se jely v Bahrajnu, kde jsou v únoru samozřejmě příznivější teploty než v Evropě. Zatímco v roce 2026 můžeme očekávat větší počet testovacích dnů (nové vozy a pohonné jednotky), v příštím roce F1 zřejmě zůstane u tří dnů. Je možné, že testy proběhnou opět v Bahrajnu, odkud se pak F1 přesune do Austrálie.

Kde začala sezóna F1 v minulých letech?