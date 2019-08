Sezóna 2020 přinese zřejmě rekordních 22 závodů. Vydrží to F1 se třemi motory?

Letošní kalendář formule 1 má 21 závodů. V příštím roce přibudou Nizozemsko a Vietnam. Naopak některé závody vypadnou nebo měly vypadnout. Zachránilo se Mexiko, Velká Británie, Itálie a blízko prodloužení smlouvy je také Španělsko. Katalánska vláda to už schválila.

Nakonec to tak vypadá, že z kalendáře zmizí pouze Německo a sezóna 2020 přinese rekordních 22 závodů.

Navýšení počtu závodů vyžaduje podporu šéfů týmů a protože Gunther Steiner většinou neudrží tajemství, prozradil, že již byl dotázán, zda schválí 22 závodů.

Podle šéfa Haasu to není problém, ale... je zde jedna otázka. Vyšší počet závodů znamená více kilometrů na závodní trati. Vydrží to současné pohonné jednotky bez penalizací?

„Jedna z věcí je, že to musíme udržet na třech motorech, protože pokud máme použít čtvrtý motor, nemá to pro nás finanční význam,“ řekl Steiner pro Motorsport.com. „Ve skutečnosti je to pro nás negativní, tak proč bychom to měli dělat?“

„Je to na výrobcích motorů, aby řekli ano, nebo ne. Pokud jsou si jistí, že to dokážou se třemi motory, pak s tím nemám problém.“

Claire Williamsová má podstatně více obav. Zmínila vysoké nároky na personál, ale také to, že F1 musí konkurovat ostatním sportům.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek