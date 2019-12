Sezóna 2019 očima redaktorů F1sport

Co tě letos překvapilo příjemně a co nepříjemně?

David Skaloš: Příjemných překvapení bylo z mého pohledu několik. Prvním z nich byla výkonnost pohonných jednotek Honda v red bullech. Po nevydařeném vztahu s McLarenem, zdá se, Honda našla lepšího partnera a spolupráce funguje, jak dokazují i tři letošní vítězství Maxe Verstappena.

Dalším příjemným překvapením byly výkony Charlese Leclerca ve Ferrari, kde ve své teprve druhé sezóně ve F1 ukázal rychlost a dravost. Ta někdy Ferrari trochu i škodila, což ale bylo zajímavé naopak pro fanoušky.

V neposlední řadě je příjemným překvapením McLaren. Tradiční britská stáj stoupá pořadím, Carlos Sainz Jr. s Landem Norrisem tvoří výbornou dvojici jak na trati, tak mimo ni. Zábavná jsou třeba jejich videa na Youtube.

Nevím, zda se o tom dá hovořit jako o nepříjemném překvapení, ale smutným a nepříjemným momentem sezóny byla tragická nehoda Anthoina Huberta ve Spa ve formuli 2. Je mi to velice líto.

Jiří Šlégl: Příjemná překvapení bych po sezóně 2019 zmínil dvě. Prvním je určitě konečné čtvrté místo stáje McLaren v pořadí poháru konstruktérů, které jen podtrhuje obrovský výkonnostní progres oranžových monopostů z Wokingu. Ještě před dvěma lety přitom britský tým obsadil až předposlední deváté místo! Zdá se tedy, že McLaren se pod taktovkou Andrease Seidla, muže, který ve WEC dovedl Porsche ke třem konstruktérským titulům v řadě, vydal tím správným směrem ke světlejším zítřkům.

O druhé příjemné překvapení sezóny 2019 se podle mého názoru postaral Alexander Albon, thajský pilot, který se ještě minulý rok na podzim připravoval s Nissanem na debut ve formuli E. Ještě během testů ve Valencii ale Nissan opustil a připojil se k týmu Toro Rosso ve formuli 1, ze kterého byl navíc po letošní letní pauze „katapultován“ do „áčkové“ stáje Red Bull, kde vystřídal Pierra Gaslyho. Albon měl k dispozici extrémně krátký čas pro adaptaci na nový vůz, kterou v rámci možností zvládl asi nejlépe, jak mohl. Druhou polovinu sezóny za volantem vozu Red Bull navíc mohl korunovat pódiem v Brazílii, o kterého o připravila až kolize s Lewisem Hamiltonem.

Nepříjemná překvapení pro mě přichystaly týmy Renault a Haas. V sezóně 2018 obsadil Renault čtvrté místo v poháru konstruktérů a cílem Francouzů pro letošek bylo zapojit se (alespoň občas) do bojů tří nejlepších týmů na čele pořadí. Útok monopostů Renault na pódiová se ale nekonal, francouzské pohonné jednotky navíc nebyly zcela spolehlivé a ve výsledku skončil Renault v poháru konstruktérů pátý za zákaznickým McLarenem.

Kromě Renaultu je z hlediska výsledků velkým zklamáním pochopitelně Haas, který z loňského pátého místa v poháru konstruktérů klesl až na deváté a porazil pouze Williams. Americká stáj navíc netrefila ani správný vývojový směr, což dokazoval návrat Romaina Grosjeana k prvotním verzím určitých komponent v průběhu sezóny.

Petr Kubala: Příjemně mě překvapila forma McLarenu a Hondy. U McLarenu ale spíše i dlouhodobé základy, které ve Wokingu pokládá Andreas Seidl. Zmínil bych také velmi vyspělý debut nováčků – Russella, Norrise i Albona.

Nepříjemným překvapením byly samozřejmě úmrtí Whitinga, Laudy (i když u něj se to asi bohužel dalo trochu očekávat) a Huberta. Pokud jde o ostatní dění, pak asi problémy Haasu. Mám docela obavy o jeho budoucnost ve F1.

Michal Mikoláš: Příjemně mě překvapily výkony Charlese Leclerca, který prokázal vysoké sebevědomí a nenechal se drtit tlakem plynoucím z přestupu k Ferrari. Nepříjemným zklamáním byla jistá labilita Ferrari.

Michal Šik: Začnu tím nepříjemným, a to byla z mého pohledu dominance Mercedesu v úvodní fázi sezóny. Sezóna 2018 se nesla v duchu výkonnostního přetahování mezi Mercedesem a Ferrari, na konci sezóny to dokonce vypadalo, že nejrychlejším autem ve startovním poli disponuje Red Bull, a pak přišel úvod sezóny letošní a Mercedes získal double ve všech pěti úvodních podnicích. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že v Bahrajnu a v Baku mělo Ferrari na papíře rychlost na to, aby mercedesy porazilo, po Velké ceně Španělska to ale vypadalo, že stojíme tváří tvář těžké krizi formule 1. Pak se naštěstí výkonnostní odstup ostatních týmů v určitých aspektech začal smazávat a dočkali jsme se tak velkého množství napínavých a nesmírně zajímavých závodů.

Příjemně mě naopak překvapil vzestup McLarenu, u kterého to konečně vypadá, že se po letech trápení naladil na tu správnou vlnu. Příchod Andrease Seidla tým stabilizoval a kompletní výměna jezdecké dvojice byla také krokem tím správným směrem, neboť výkony Carlose Sainze a mladého Landa Norrise ukázaly, že se McLaren může na cestě zpět na výsluní obejít i bez Fernanda Alonsa. Druhým překvapením jsou pro mě výkony Hondy, která dokázala v útrobách Red Bullu vyhrát hned tři velké ceny a ukázala, že má potenciál na to, aby v souboji o titul vyzvala jak motory Mercedesu, tak Ferrari.

Mário Keszeli: Príjemne ma prekvapil jednak vzostup formy McLarenu, ktorý dosiahol na pódium prvýkrát od roku 2014, a tiež sa dobre dívalo na pokrok Hondy, keď po dlhých trinástich rokoch znovu slávila víťazstvo v pretekoch. Na druhej strane, sklamali ma tímy Ferrari, Renault a Williams. U všetkých troch som očakával celkom iný trend výkonnosti.