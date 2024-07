Šestý Hülkenberg vyjel pro Haas nejlepší letošní výsledek. Cítím v autě důvěru, říká

Němec podruhé za sebou postoupil v kvalifikaci až mezi deset nejrychlejších. Po devátém místě minulý víkend v Rakousku ještě vylepšil dosud nejlepší letošní kvalifikační výsledek.

„Formu z minulého závodu jsem si dokázal přenést i do tohoto týdne. Vliv navíc podle mě měly i vylepšení, které jsme na vůz nasadili včera. Okamžitě jsem cítil zlepšení. To je skvělá zpráva a není to tak vždy, takže tým odvedl dobrou práci,“ řekl Hülkenberg.

„Kvalifikace byla dobrá. Q1 byla docela těsná, když jsme v ní zajeli jen jedno kolo. Cítím v autě důvěru, což znamená, že dokážu zajíždět dobrá kola, i když je jen jedno.“

Už v první části naopak kvalifikace skončila pro Kevina Magnussena. Dán se svým týmem podcenil podmínky, když zamířil do boxů jistý si svou pozicí. Trať ale začala osychat, soupeři zrychlili a odsunuli Magnussena mezi pět nejpomalejších.