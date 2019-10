Šestý Hamiltonův titul? Vettel nezávidí

Sebastian Vettel, který již pátým rokem hájí barvy Ferrari, svůj zatím poslední titul získal před šesti lety. Poté nastala nadvláda Lewise Hamiltona. Pilot Mercedesu má na kontě již pět celkových triumfů. Aby si definitivně zajistil ten šestý, stačí mu málo – získat ve zbývajících třech závodech alespoň čtyři body. Pak se po Michaelovi Schumacherovi stane teprve druhým pilotem s alespoň šesti tituly na kontě.

Vettel byl dotázán, zda svému rivalovi upřímnost přeci jen trochu nezávidí. Odpověď byla jasná.

„Neřekl bych, že tam je závist. Cením si jeho výkonů a úspěchů. Ono to ani jinak nejde. Kdybych záviděl, nebyl bych to já. Nezapadá to do mého žebříčku hodnot, nebylo by to správné. Myslím si, že si to zaslouží. Společně se svým týmovým kolegou odvedli pořádný kus práce. Jasně, trochu možná žárlím, protože jsme taky chtěli být na vrcholu, ale nejsme. Není to však o závisti.

Může být pouze jeden vítěz, pouze jeden může dojet druhý, pouze jeden třetí. A tak dále. Takový je náš sport a vzhledem k tomu, že on obsadil první místo, na ostatní nezbyde nic jiného než druhá, třetí, čtvrtá či pátá pozice. Nikde ale není psáno, že to tak musí být i příští rok. Vždy se do budoucnosti díváte s nadějí,“ řekl Vettel.

Onou nadějí pro Vettela může být například slušná forma Ferrari po letní přestávce, kdy Scuderia získala šest pole position a tři vítězství.

Foto: Getty Images / Clive Mason