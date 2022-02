Šestkrát a dost. Poloviční body ve formuli 1 už neuvidíme

11:30 | Po Oracle další peníze do rozpočtu Red Bullu jako náhrada za peníze Hondy. Tým podepsal sponzorskou smlouvu se singapurskou kryptoměnovou platformou Bybit. Tříletá smlouva má podle Autosportu hodnotu 150 milionů dolarů.

14. února | Andrew Benson z BBC píše, že podle spekulací je jednou z možností, že by ředitel závodu nebyl jeden, ale ve funkci by se měnilo více lidí... s ohledem na stížnosti na nekonzistenci a diskuse o stálých stewardech by to bylo poněkud zvláštní řešení.

14. února | Motorsport Games ve spolupráci s F1 postaví pro fanoušky obří centrum s 60 simulátory, které poběží na rFactoru. Budou na nich nová auta, přesné tratě atd. První už koncem roku v Londýně, do 5 let na dalších 30 místech světa.