Šest vyvolených. Ferrari odtajnilo sestavy pro hypervozy, nechybí Giovinazzi

Ferrari odhalilo složení dvou tříčlenných posádek pro kompletní sezonu vytrvalostního mistrovství světa sportovních vozů FIA WEC 2023. Do té italská značka nasadí dvojici nových hypervozů 499P do nejvyšší třídy LMH a v Le Mans se tak po 50 letech znovu zapojí do boje o celkové vítězství.

Foto: Ferrari