Šest sprintů v roce 2023. Jeden by se mohl jet také ve Spa

Vloni a letos jsme viděli v průběhu sezóny vždy tři sprinty. V příštím roce jich bude dvojnásobek. Na kterých tratích se pojedou?

Formule 1 už zveřejnila kalendář formule 1 pro rok 2023. Zatím však nebylo potvrzeno, v rámci kterých závodních víkendů se pojedou sprinty. Letos je hostily víkendy v Imole, na Red Bull Ringu a Interlagosu. Vloni to byly Silverstone, Monza a také Interlagos.

F1 hledá pro sprinty především tratě, které jsou rychlé a mají delší rovinky, na kterých se dá předjíždět. Sprint v Monaku by asi fanoušci nevzali úplně s nadšením.

Interlagos letos nabídl poměrně dobré představení. Ve 24 kolech došlo k 37 předjížděcím manévrům.

Podle Auto Motor und Sport už Stefano Domenicali představil Komisi F1 seznam okruhů, které mají hostit sprint v sezóně 2023. Má jít o:

Baku (GP Ázerbájdžánu)

Red Bull Ring (GP Rakouska)

Spa (GP Belgie)

Losail (GP Kataru)

Austin (GP USA)

Interlagos (GP São Paula)

Nelze ale vyloučit změny. Uspořádání sprintů ještě není zaneseno do smluv a to zejména v případě Kataru.

Vyloučit nelze ani změny ve formátu víkendu. Diskutuje se o možnosti, že se pojedou v podstatě dva samostatné závody – proběhly by také dvě kvalifikace. První by určila pořadí pro sprint, druhá pro závod. S ohledem na značně pokročilé datum by však se změnou pravidel musely souhlasit všechny týmy.