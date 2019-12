Šest let od nehody. Schumacher je hvězdou clickbaitových titulků

Rodina Michaela Schumachera se po nehodě rozhodla, že nebude uveřejňovat žádné informace o zdravotním stavu sedminásobného mistra světa.

Seriozní weby o formuli 1 a motorsportu se samozřejmě nejrůznějším spekulacím a vařením z ničeho nevěnují. Téma Schumacher se tak přesunulo do bulváru – toho skutečného i sportovního. Zejména v posledních měsících se téma stalo živnou půdou pro vytváření nejrůznějších clickbaitových titulků. Většinou se v nich objevují slova jako „šokující“, „pravda", „zdrcující“. Objevily se dokonce titulky, že Michael Schumacher zemřel, abyste se následně v článku dočetli, že nezemřel, ale co kdyby...

Schumacherova mluvčí Sabine Kehmová v roce 2016 informační embargo obhajovala. „V tuto chvíli nevidím jinou možnost,“ uvedla pro Sueddeutsche Zeitung. „Každé slovo bude katalyzátorem nových požadavků, majákem pro nové informace. Nikdy to neskončí.“

Na tehdejších slovech Kehmové je velký kus pravdy. Pokud by rodina informavala více, byl by zájem médií ještě větší a rodina i samotný Schumacher by měli ještě méně klidu než dnes.

Přestože od nehody uplynula už dlouhá doba, podařilo se rodině téměř 100 % zabránit únikům informací, což je v našich poměrech téměř nepředstavitelné.

29. prosince 2013

K nehodě došlo 29. prosince 2013 kolem 11. hodiny. Schumacher byl po nehodě transportován nejdříve do nemocnice v Moutiers a následně (ve 12:45) do Grenoblu. Odtud byl 16. června 2014 převezen na rehabilitaci do Univerzitní nemocnice v Lausanne a 9. září 2014 propuštěn do domácího léčení.

V září letošního roku měl být Schumacher převezen do Paříže, kde se dostal do rukou uznávaného odborníka. Philippe Menasché je považován za průkopníka v léčbě kmenovými buňkami.

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein