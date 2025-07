Sešla Komise F1. Diskutovala mimo jiné o poplatku za podání protestu nebo o dopadech filmu F1

FIA informovala týmy o pokroku v přípravě technických, sportovních a provozních předpisů pro rok 2026.

Bylo dohodnuto, že by měly být vyhodnoceny poplatky za vklady za protesty, odvolání a právo na přezkum s cílem tyto poplatky upravit. Diskutovalo se rovněž o zavedení poplatku za vyšetřování.

Na detaily si musíme počkat, ale obecně platí, že by se mohl zvýšit poplatek, který musí tým zaplatit při podání protestu. Dnes je to 2000 euro. Pokud je protest uznán jako důvodný, tak se poplatek týmu vrátí, pokud je zamítnut, tak propadá. Pro tým F1 je ale tato suma samozřejmě zanedbatelná, a tak se objevily názory, že by měl být zvýšen.

Obchodní záležitosti

Vedení Formule 1 poskytlo Komisi aktuální informace o růstu a dynamice tohoto sportu, přičemž zdůraznilo, že celosvětová základna fanoušků nyní činí 827 milionů a meziročně vzrostla o více než 10 %, včetně nárůstu základny fanoušků v USA o 52 milionů, což představuje meziroční nárůst o 11 %.

Fanoušci sledující Formuli 1 nadále mládnou, 43 % celkové fanouškovské základny je mladší 35 let a 42 % fanoušků tvoří ženy. Vedle toho došlo k výraznému nárůstu na platformách sociálních médií, kde je dohromady 106 milionů fanoušků oproti 18 milionům v roce 2018, a k pozitivnímu nárůstu televizní sledovanosti v dosavadní sezóně 2025.

Byl vyzdvižen pozitivní dopad filmu F1 Movie, který ukazuje úspěch prvních týdnů po uvedení a přínos tohoto projektu pro přilákání nových fanoušků k tomuto sportu.

Prezentován byl také komerční impulz zdůrazňující nové partnery, kteří se v roce 2025 připojili k Formuli 1 v celé řadě oblastí, a obnovení smluv se stávajícími a dlouhodobými partnery.