Seškrtat, nahustit, přesunout. Jak by mohl vypadat kalendář F1 2020?

Zatím byly odloženy čtyři závody: Austrálie, Bahrajn, Vietnam a Čína. Další dva závody (Nizozemsko a Španělsko) jsou v kómatu. Zatím nebyly zrušeny (odloženy), ale obecně se předpokládá, že k tomu dojde. Samotná formule 1 a FIA mluví o startu sezóny „na konci května“.

F1 a FIA budou dávat dohromady nový kalendář. Jeho rysy zatím neznáme, ale existuje několik předpokladů, které sice nikdo nepotvrdil, ale můžeme je považovat za velmi pravděpodobné:

Letní přestávka bude zrušena (to už Ross Brawn fakticky potvrdil).

Španělsko, které vloni prodloužilo jen pro letošní rok, z kalendáře zřejmě vypadne.

Minimálně část víkendů by mohlo být zkráceno na 2 dny.

Čínu bude chít F1 zachovat, je to klíčový trh.

Jet by se mělo i ve Vietnamu a Nizozemsku.

Čím více se budou měnit termíny, tím hůře (rezervace hotelů apod.)

V úvahu musíme vzít logistické aspekty.

Pokud by byla sezóna restartována na konci května v Monaku a neprovedly se žádné změny, měli bychom 16 závodů. To je mimochodem stejně, jako jsme měli v roce 2003. Podobnou cestou se ale nepůjde a některé odložené závody se skutečně pojedou.

V případě, že by se situace okolo pandemie koronaviru nezlepšovala a rušily se další závody, tak podle pravidel musí mít sezóna alespoň 8 závodů, aby se mohly udělovat tituly.

Zajímavá je situace okolo Monaka. Po Nizozemsku a Španělsku je další na řadě. Monako neplatí poplatek, takže jeho zrušení by neovlivnilo rozpočet formule 1. Na druhou stranu je Monako symbol. V kalendáři je od roku 1950 a letos slavíme 70 let formule 1 – což chce F1 výrazně připomínat. Dokonce se to promítlo už i do znělky.

MotorsportWeek vypracoval možný kalendář, který počítá i s Monakem.

Možný kalendář – větší změny

P Grand Prix Datum Změna 1 Monako 31. května + 1 týden 2 Ázerbájdžán 7. června Beze změny 3 Kanada 14. června Beze změny – Volný víkend 4 Francie 28. června Beze změny 5 Rakousko 5. července Beze změny – Volný víkend 6 Velká Británie 19. července Beze změny 7 Nizozemsko 26. července přesunuto 8 Maďarsko 2. srpna Beze změny – Volný víkend 9 Belgie 16. srpna - 2 týdny 10 Itálie 23. srpna - 2 týdny – Volný víkend 11 Rusko 6. září - 3 týdny – Volný víkend 12 Singapur 20. září Beze změny 13 Vietnam 27. září přesunuto – Volný víkend 14 Japonsko 11. října Beze změny – Volný víkend 15 USA 25. října Beze změny 16 Mexiko 1. listopadu Beze změny – Volný víkend 17 Čína 15. listopadu přesunuto – Volný víkend 18 Bahrajn 29. listopadu přesunuto – Volný víkend 19 Abú Dhabí 13. prosince + 1 týden

Možný kalendář – menší změny

Motorsport.com vypracoval také možný kalednář, který je mnohem jednodušší. Kromě přesunu odložených závodů posouvá jen termín Abú Dhabí.

7. června: Ázerbájdžán

14. června: Kanada

28. června: Francie

5. července: Rakousko

19. července: Velká Británie

2. srpna: Maďarsko

16. srpna: Nizozemsko (přesun)

30. srpna: Belgie

6. září: Itálie

20. září: Singapur

27. září: Rusko

11. října: Japonsko

25. října: USA

1. listopadu: Mexiko

15. listopadu: Brazílie

29. listopadu: Vietnam (přesun)

6. prosince: Čína (přesun)

13. prosince: Abú Dhabí (posun + 2 týdny)

Foto: Getty Images / Robert Cianflone