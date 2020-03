Sérgio Sette Câmara bude rezervním a testovacím jezdcem Red Bullu

Sérgio Sette Câmara včera oznámil, že končí u McLarenu, pro který pracoval v roce 2019. Red Bull dnes ráno potvrdil, že se vrací k němu a bude testovacím a rezervním jezdcem.

Pro Brazilce je to návrat do známého prostředí. Po působivé sezóně ve F3 v roce 2015 ho Red Bull zařadil do svého juniorského programu. Sette Câmara si pak vyzkoušel vůz Toro Rosso v testech, ale na začátku roku 2017 musel z programu Red Bullu odejít. V listopadu 2018 podepsal s McLarenem pro rok 2019.

Sérgio Sette Câmara jezdil od roku 2017 ve F2. Vloni dosáhl v celkovém pořadí nejlepšího umístění – byl čtvrtý.