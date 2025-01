Sergio Pérez si zaslouží stejnou rozlučku s F1 jako velikáni, tvrdí jeho otec

Podle Antonia Péreze se může jeho syn do F1 vrátit podobně, jako to v minulosti předvedli Niki Lauda či Fernando Alonso.

Poprvé od začátku sezony 2011 bude na roštu F1 chybět Sergio Pérez, který se s Red Bullem, po nevýrazných výkonech v minulé sezoně, domluvil na předčasném rozvázání spolupráce.

Mexičan se začátkem ledna nechal slyšet, že momentálně žádné plány nemá a že chce počkat půl roku, než se definitivně rozhodne, jak se svojí další motoristickou kariérou naloží dál.

Podle jeho otce Antonia Péreze by však bylo správné, aby se jeho potomek ještě dočkal comebacku.

„Jak řekl, počká těch šest měsíců...Pokud se pak naskytne dobrá příležitost, využije ji,“ řekl Antonio Pérez mexickému deníku Esto.

„Podívejte se, kolik jezdců z formule 1 odešlo a pak se do ní vrátili. Zvládl to Lauda, a stejně tak i Kimi Räikkonen či Fernando Alonso. Dokázalo to mnoho jezdců, kteří se pak vrátili silnější než kdy předtím,“ připomněl otec vítěze šesti velkých cen.

„Nepochybuji o tom, že se naskytne dobrá příležitost a že se Checo vrátí na několik dalších let. Zaslouží si rozloučit se jako ti největší,“ je přesvědčen Pérez starší, podle kterého si nyní jeho syn užívá čas s rodinou.

„Zažívá něco, co nikdy předtím nezažil. Něco, co neznal a co souvisí se závazky, které jsou spojené s rodinou,“ dodal.