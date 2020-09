Sergio Pérez potvrdil odchod z Racing Pointu na konci sezóny

Sergio Pérez debutoval ve formuli 1 v roce 2011 se Sauberem. V roce 2013 jezdil rok za McLaren a od roku 2014 byl u Force Indie. Mexičan sehrál důležitou roli v poslání týmu do insolvence, díky čemuž mohl tým koupit Lawrence Stroll.

Pérez měl pro příští rok platnou smlouvu. Přesto se začaly objevovat spekulace, podle kterých by ho mohl u týmu nahradit Sebastian Vettel. Pérez podobné spekulace odmítal. Ve formuli 1 se ale věci někdy rychlé změní.

„Všechno má svůj začátek a konec a po sedmi společných letech se můj cyklus s týmem na konci sezóny ukončí,“ uvedl Pérez.

„Trochu to bolí. Vsadil jsem na tým během velmi krušných časů, podařilo se nám překonat překážky a jsem velmi hrdý na záchranu pracovních míst několika mých kolegů v týmu.“

„Zůstanou mi vzpomínky na skvělé okamžiky, které jsme spolu prožili, na přátelství a uspokojení z toho, že jsem vždy odevzdal to nejlepší ze sebe.“

„Nemám plán B. Mým záměrem je pokračovat v závodění zde (ve F1), ale bude to záviset na nalezení projektu, který by mě motivoval k tomu, abych do toho v každém kole dal svých 100 %.“

Pérez uvedl, že bude vždy vděčný Mallyovi, který mu dal před šesti lety šanci. „Stávajícímu vedení Lawrence Strolla přeji do budoucna hodně úspěchů, zejména s projektem Aston Martin.“

Pérez by mohl mít šanci sehnat sedačku u Haasu, který nevylučuje změny v dosavadní jezdecké sestavě.

Pérezův odchod otevírá dveře pro příchod Sebastiana Vettela. Bylo by poměrně pikantní, pokud by to tým potvrdil zrovna o víkendu, ve kterém Ferrari slaví 1000. závod ve formuli 1.