Sergej Sirotkin se stal rezervním jezdcem McLarenu. Půjčí mu ho Renault

Sirotkin se letos stal třetím a rezervním jezdcem Renaultu. McLaren ve Francii potvrdil, že do konce sezóny bude mít „přístup“ k Rusovi také on.

Pokud by McLaren potřeboval náhradu za Norrise nebo Sainze (například z důvodu zranění, nemoci), tak by se do vozu posadil pravděpodobně právě Sirotkin, ale pouze v případě, že by ho nepotřeboval Renault.

McLaren reálně neměl rezervního jezdce. Testovacím a vývojovým jezdcem je Sergio Sette Camara, který závodí ve F2, ale nemá superlicennci.

„McLaren je legendární tým a jsem rád, že mám příležitost s nimi spolupracovat, připojit se k jejich historii, vidět zevnitř, jak tým a jezdci pracují,“ řekl Sirotkin.

Kromě práce ve F1 závodil Sirotkin ve WEC za SMP Racing.

Foto: Getty Images / Mark Thompson