Senna mohl k Williamsu přestoupit dříve, chtěl ale zůstat věrný Hondě

Už jako trojnásobný mistr světa formule 1 z let 1988, 1990 a 1991 Senna pro následující rok zvažoval své možnosti, protože u McLarenu mu na konci roku 1991 končila smlouva.

Williams, který odebíral motory Renault, se začínal jevit jako silný tým a Senna se začínal možným přestupem do dalšího slavného britského týmu zajímat.

Brazilec nakonec u McLarenu zůstal další dva roky, než pro sezónu 1994 přestoupil do Williamsu. Ve třetím závodě sezóny, Velké ceně San Marina na okruhu v Imole, ale přišel o život. V pátek 1. května od jeho smrti uplynulo 26 let.

Jeho bývalý manažer Julian Jakobi vzpomíná na začátek 90. let, kdy měl Senna nabídky od dvou týmů. Od McLarenu a Willimasu.

„Ayrton chtěl jít do Williamsu, ale byl věrný Hondě. Základní instinkt mu říkal, aby šel do Williamsu dříve, ale on byl věrný zejména panu (Nobuhikovi) Kawamotovi, prezidentovi Hondy,“ řekl Jakobi v podcastu Beyond the Grid.

„Měl k němu velmi blízko, protože sama Honda v podstatě přišla v roce 1988 s Ayrtonem do McLarenu a vyhráli spolu tři šampionáty. Dokonce i na konci roku 1991, kdy vyhrál třetí titul, neměl pocit, že Honda byla taková, jaká byla, a měl obavy z budoucnosti. Vzpomínám si, že v roce 1991 jsem šel do Spa s dvěma smlouvami pro Ayrtona, jednou s McLarenem a druhou s Williamsem,“ vzpomíná Jakobi.

„Ayrton věděl, že by měl přestoupit do Williamsu a my měli obě smlouvy připravené k podpisu. V neděli ráno jsem si myslel, že podepíše tu s Williamsem. Přes noc ale mluvil s Kawamotem, v neděli ráno přišel a řekl 'Zůstanu další rok'. Tak zůstal pro rok 1992 u McLarenu.“

V roce 1992 se přitom mistrem světa stal Nigel Mansell právě z Williamsu. „On (Senna) ale už pro rok 1992 mohl jít (do Williamsu) a Nigel by tam pravděpodobně nebyl. A to byl rok, kdy vyhrál titul. Když ale Ayrton vycouval, Mansell zůstal.“

Honda se nakonec po sezóně 1992 rozhodla odejít z formule 1 a McLaren přešel k motorům Ford. To podle Jakobiho Sennu velmi zasáhlo a dokonce zvažoval, že kvůli tomu ročník 1993 zcela vynechá.

„Honda se rozhodla stáhnout a Ayrtonovi to řekli asi tři měsíce předtím, než to řekli Ronovi (Dennisovi) a on byl zdrcený. Jak blízko bylo tomu, aby v roce 1993 nezávodil? Odpověď je velmi blízko,“ dodává Jakobi.

Foto: Getty Images / Mike Hewitt