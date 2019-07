Sen Gerharda Bergera? Závod DTM v ulicích Monaka

Za zkratkou „DTM“ sice stojí slova „Deutsche Tourenwagen Masters“, i přes přídavné jméno „německý“ však tento prestižní šampionát tradičně hostí okruhy nejen v Německu, ale prakticky napříč celou Evropou. V roce 2019 se pět z celkových devíti závodních víkendů koná na německé půdě, kromě toho týmy také zavítaly nebo teprve zavítají do Belgie, Itálie, Nizozemska a Velké Británie.

K internacionalizaci šampionátu přispívá také samotné složení startovního roštu, ve kterém najdeme jezdce z Evropy, Afriky a i ze severní a jižní Ameriky. Podíváme – li se na zastoupení automobilek, tak kromě tradičních účastníků Audi a BMW letos ve startovní listině poprvé v historii najdeme také Aston Martin, který v DTM zaplnil prázdné místo po Mercedesu. Ten sérii opustil po loňské sezóně kvůli formuli E.

Účastník 210 velkých cen formule 1 Gerhard Berger chce však jít ve svých plánech se šampionátem DTM ještě dál. Společně s představiteli japonské série Super GT, kde se loni stal šampionem Jenson Button, se dohodl na nových společných technických pravidlech, která otevřou japonským značkám cestu na evropské okruhy právě prostřednictvím DTM. Již letos na podzim se mohou fanoušci těšit na nemistrovský závod, ve kterém se proti sobě postaví vozy DTM a závodní speciály Lexus, Honda a Nissan ze Super GT.

Kromě přilákání nových automobilek chce Berger rozšířit i závodní kalendář na další okruhy mimo Německo. Není tajemstvím, že Rakušanovým snem je závod DTM na legendárním okruhu v Monaku, jehož knížete Alberta II. Berger hostil začátkem července na okruhu Norisring. Jedinému současnému městskému okruhu v kalendáři DTM se mimochodem přezdívá „německé Monako“.

„Na Norisringu při příležitosti návštěvy knížete Alberta II. probíhaly diskuze ohledně možného budoucího závodu DTM v Monaku. Po těchto diskuzích mohu říci, že mým snem by byly dva městské závody DTM v kalendáři, a to jeden tady v Norimberku (kde se nachází Norisring; pozn. red.) a jeden v Monaku,“ řekl po závodním víkendu na slavném německém městském okruhu Gerhard Berger pro motorsport.com.

„Toto bylo mým přáním už dlouho, takže uvidíme. Kníže Albert II. má možná rád DTM natolik, že by mu otevřel dveře,“ dodal Berger.

V současnosti se v Monaku pochopitelně koná pravidelně závodní víkend formule 1 a jejích doprovodných sérií. Monako má před grand prix F1 ještě jeden víkendový závodní termín, který si mezi sebou rok co rok střídají organizátoři formule E s pořadateli historické monacké velké ceny pro monoposty formule 1 z let minulých.

Vzhledem k výše zmíněnému je tedy téměř nemožné, aby se v Monaku během jednoho roku uskutečnil ještě třetí závodní víkend. Pokud by tedy série DTM skutečně zavítala do malého knížectví, tak by se tomu tak více než pravděpodobně stalo v rámci jednoho ze dvou v současnosti pravidelně pořádaných závodních víkendů.

„Monacký automobilový klub nedisponuje technickými, materiálními ani lidskými kapacitami pro pořádání další akce na svém území, která by se konala mimo víkendy F1 a historické grand prix nebo E-Prix formule E,“ uvedl v oficiálním prohlášení pro motorsport.com generální zmocněnec Monackého autoklubu Christian Tornatore.

Gerhard Berger by se podle svých slov společnému závodnímu víkendu DTM s jinou sérií nebránil, nezbývá tedy než počkat, co přinese budoucnost…

Foto: DTM