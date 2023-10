Sekce u stadionu na okruhu v Mexiku by měla být upravena, tvrdí Albon

Pilot Williamsu Alexander Albon si myslí, že by poslední sektor závodního okruhu v Mexiku měl doznat změn, aby v této sekci mohly vozy jezdit blíže za sebou.

I když okruh v Mexiku nepatří mezi ty, na kterých by bylo předjíždění nemožné (ostatně to v neděli potvrdil Lando Norris), na druhou stranu jej nelze považovat ani za dráhu, na níž by se to vhodnými místy pro překonání soupeře hemžilo.

Podle Alexandera Albona by nicméně okruhu prospělo, pokud by byla přebudována pasáž, která vede napříč stadionem Foro Sol.

„Myslím, že uspořádání posledního sektoru není pro závodění dobré. Vlastně bych řekl, že kdyby ho udělali trochu rychlejší, byli bychom schopni jezdit mnohem blíže za sebou,“ prohlásil pilot Williamsu, kterého cituje web RacaFans.

Thajskému závodníkovi se konkrétně nezamlouvá vlásenka, která vede ze stadionu. Ta by podle něj měla být rychlejší.

„S těmito velkými a těžkými auty potřebujete dobře fungující předek, jenže jakmile se dostanete do špinavého vzduchu, ztratíte v pomalých zatáčkách všechnu rychlost. Je hodně těžké udržet se v rozmezí šesti, sedmi desetin od auta před vámi,“ dodal Albon.