Seidl změny pravidel kvůli poskakování podporuje

FIA od příštího roku chystá změny pravidel kvůli poskakování. Nejméně šest týmů má být proti – argumentují tím, že se poskakování z velké části vyřešilo, takže změny jsou zbytečné, je na ně pozdě a jdou na ruku Mercedesu.

FIA argumentuje bezpečností, což by ji umožnilo pravidla změnit bez nutnosti tradičního schvalovacího procesu.

Proti změnám má být údajně také Williams, který je zákazníkem Mercedesu. Jiný zákazník Mercedesu je ale pro.

„Jsme spokojeni s rozhodnutími a vedením ze strany FIA ohledně tohoto tématu,“ odpověděl Seidl na dotaz webu Motorsport.com ohledně postoje McLarenu v této kauze.

„Když to všechno ohledně technické směrnice začalo, FIA jasně řekla, že je to otázka bezpečnosti. Proto si myslím, že je nyní velmi důležité ji dodržet a neustupovat v žádném směru. Jsem s tím velmi spokojený.“

Nejméně šest týmů prosazuje provedení menších změn. Seidl odmítl, že by u něj někdo loboval.

„Ne, jsme nezávislý tým, rozhodujeme se sami a bojujeme za to, co považujeme za správné. Znovu opakuji, že v tomto případě podporujeme vedení FIA. Je to stále probíhající diskuse, což je také normální. Myslím, že brzy budeme mít jasno a prostě se na to zaměříme a budeme pokračovat.“