Seidl: Závod v Turecku byl zábavný, formule 1 je ale o rychlých monopostech

Lewis Hamilton po startu z šesté pozice suverénně vyhrál. Silný déšť a kluzký asfalt dráhy v Istanbulu ale přinesly nečekané pořadí zejména v kvalifikaci, kdy z první a třetí pozice startovali piloti týmu Racing Point. Sergio Pérez v závodě získal druhé místo, zatímco druhý nejlepší tým Poháru konstruktérů Red Bull se trápil.

Pilotům McLarenu se dařilo hlavně v závodě. V kvalifikaci oba vypadli už v Q2, v závodě ale skončil Carlos Sainz Jr. pátý a Lando Norris osmý.

„Byla tam spousta názorů oběma směry. Je to, co jsme viděli minulý pátek a sobotu pro F1 pozitivní nebo negativní? Zároveň ale musíme přiznat, že jsme už několikrát viděli, že v takto mokrých nebo zrádných podmínkách jsou takové vzrušující závody, kde se děje spousta věcí,“ řekl Seidl.

„Je jasné, že všichni chtějí sledovat vozy bojovat na trati, chtějí vidět předjíždění; chtějí vidět i to, že na čele nejsou stále stejné vozy. Chtějí vidět, že se jezdci skutečně mohou probojovat polem zezadu a získávat pozice.

„Zároveň je ale F1 za normálních podmínek také o tom připravit nebo navrhnout nejlepší auto a udělat z něj nejvýkonnější vůz. Je také normální, že nejlepší auto je na čele v kvalifikaci a v závodě. Je to součástí DNA F1.“

Krokem vpřed podle Seidla budou nová technická pravidla pro rok 2022, která mají za cíl nabídnout těsnější souboje.

„Myslím, že s novými technickými pravidly od roku 2022 a dále přichází spousta pozitivního. Měla by vozům umožnit těsnější závodění, což by také mělo pomoci, abychom viděli více předjížděcích manévrů. Také další věci jako rozpočtové stropy by měly pomoci k celkovému vyrovnání startovního pole. Není důvod být pesimistický,“ věří Seidl.