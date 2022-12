Seidl u McLarenu skončil dříve, než zamýšlel. Původně chtěl až k Audi

Ve vedení čtyř týmů dojde ke změně. Jednou z těch překvapivých je přestup Andrease Seidla do Sauberu (Alfy Romeo).

Andreas Seidl bude novým ředitelem týmu, který se za pár let stane týmem Audi. Nepíšeme o konkrétním roce, protože oficiálně k tomu dojde od roku 2026, kdy německá automobilka začne týmu dodávat také pohonné jednotky, ale vliv Audi poroste už v dřívějších letech.

Generální ředitel McLarenu Zak Brown vysvětlil, že mu Seidl oznámil, že po skončení stávající smlouvy přestoupí k Audi. Sauber ale pak začal hledat náhradu za Vasseura, a tak se vše odehrálo jinak...

„V průběhu sezóny mě informoval, že až mu na konci roku 2025 skončí smlouva, odejde jinam,“ řekl Brown, kterého cituje Autosport.

„Bylo asi celkem jasné, kam to bude směřovat. S ohledem na jeho minulost to bylo celkem pochopitelné.“

„V té době jsme měli v úmyslu v dohledné době pokračovat, protože náš vztah je velmi zdravý a jeho pracovní disciplína je velmi silná.“

„Chtěli jsme na konci sezóny světu oznámit, že tato změna nastane na konci sezony 2025. Poté, co jsme to měli v úmyslu zveřejnit, první osobou, které jsem se chystal zavolat, abych zjistil, zda povede tým McLaren F1, je pán, který sedí vedle mě – Andrea Stella. V té chvíli si nebyl jistý, zda by to bylo něco, co by zvažoval.“

„Když bylo jasné, že Fred půjde do Ferrari, zavolal mi Finn Rausing (majitel Sauberu, pozn. redakce), což je člověk, kterého znám už deset let a velmi dobře s ním vycházím, aby zjistil, zda by se nedalo diskutovat o případném předčasném uvolnění Andrease.“

„Moje reakce byla taková, že pokud by se Andrea rád připojil k týmu jako jeho šéf, pak bych tuto změnu velmi rád provedl hned, čímž by se podle mého názoru všichni v dohledné době dostali do svých stálých domovů.“

Brown uvedl, že po Rausingově oslovení nakonec přesvědčil Stellu, aby do této role nastoupil okamžitě, což otevřelo dveře pro Seidlův odchod.

„Po několika jednáních Andrea laskavě přijal tuto roli, což nám zajistilo velmi pohodlnou pozici pro další postup. Vzhledem k tomu, že Andrea byl vždy naší volbou číslo jedna pro vedení týmu v budoucnosti, tak vše proběhlo poměrně rychle.“

Brown odmítl upřesnit, kdy přesně mu Seidl řekl, že po skončení smlouvy odejde. Jasně však řekl, že ze strany McLarenu nebyl zájem hrát se Seidlem smluvní hry a posílat ho na manažérskou dovolenou.

„Máme skvělý vztah. Vím, že spousta týmů sází na povinnou dovolenou, ale myslím si, že jak jsme ukázali v McLarenu, existují způsoby, jak rozvázat vztahy, ať už se závodními jezdci, nebo zaměstnanci, kdy můžete dělat věci za podmínek, které jsou dobře akceptovatelné pro všechny strany.“