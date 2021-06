Seidl se zlobí na Masiho, že v Baku nepotrestali Cunodu

McLaren si během přerušení závodu stěžoval Masimu na Júkiho Cunodu. Podle McLarenu nezpomalil dostatečně pod dvojitou žlutou, která byla vyvěšena po nehodě Verstappena. Komunikaci odvysílal FOM v rámci letošní novinky, kdy se pouští nejen komunikace mezi jezdcem a týmem, ale také mezi týmem a ředitelstvím závodu.

Seidlovi vadilo, že sportovní komisaři údajný přestupek Cunody vůbec neřešili.

„Pokud jde o mě, tak by mělo být celé startovní pole potrestáno za to, že nezpomalilo pod dvojitou žlutou v souladu s pravidly,“ odpověděl Masi v rádiu.

Když mu bylo řečeno, že Cunodův přestupek je „zřejmý“, Masi odpověděl, že „všechny jsou zřejmé“ a že tuto záležitost probere s jezdci na briefingu před Velkou cenou Francie.

Seidl po závodě uvedl, že pravidlo není třeba vysvětlovat, protože je „jasné“, co mají jezdci dělat, a že nepřijmout žádná opatření bylo špatné rozhodnutí.

„Z mého pohledu se tam dnes staly věci, které zjevně nebyly v pořádku,“ řekl Seidl, kterého cituje Motorsport.com.

„Také to dávám do souvislosti s tím, za co jsme například dostali trest v kvalifikaci (Norris pod červenou vlajkou nezajel do boxů ale pokračoval do dalšího kola, pozn. redakce), ale nahlásit to, je to jediné, co můžeme dělat.“

„Pokud si ředitel závodu myslí, že není třeba nic vyšetřovat, protože to dělají všichni, s čímž já rozhodně nesouhlasím, musíte se zeptat Michaela Masiho, o co mu tedy jde.“

Řada jezdců vyjádřila po závodě znepokojení nad tím, jak dlouho trvalo nasazení safety caru po Verstappenově nehodě. Charles Leclerc to v týmovém rádiu označil za „vtip“. Také tohle bude projednáno na setkání s jezdci.

Na otázku, zda si myslí, že Masi odvádí dobrou práci, Seidl odpověděl: „Obecně jsme velmi spokojeni s prací, kterou Michael odvádí. Je to velmi náročná práce. Z naší strany je ale nejdůležitější transparentnost a důslednost a dobrý dialog, který s ním obvykle vedeme.“

„Samozřejmě se čas od času vyskytnou situace, kdy se neshodneme. To je normální. My jsme na straně závodníků, on na straně FIA. Ale myslím, že když se teď podíváte zpětně na dobu od jeho nástupu, myslím, že odvedl skvělou práci.“