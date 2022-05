Seidl se obává, že v budoucnu budou ve F1 B-týmy

Silná forma Ferrari a Haasu v letošní sezóně opět rozpoutala debatu o spolupráci mezi týmy, kdy tovární týmy svým zákazníkům dodávají pohonné jednotky, převodovky a další technologie.

McLaren odebírá pohonné jednotky od Mercedesu, s žádným dalším týmem však stáj z Wokingu nespolupracuje. Podle Seidla může z takové spolupráce ale výrazně těžit také tovární, neboli seniorský tým.

„Má to dva problémy,“ řekl Seidl ohledně vztahů mezi týmy. „B-týmům to umožňuje při vynaložení menšího úsilí podat lepší výkon. Ještě více znepokojivé ale je, že z toho těží A-tým.

„A to je samozřejmě znepokojivé s ambicemi, které jako tým máme. Stále věřím, že najdeme řešení, protože naší ambicí není mít druhý tým. Doufám, že F1 nikdy neskončí v pozici, kdy budete potřebovat druhý tým, abyste bojovali na čele.“

Seidl zároveň trvá na tom, že pozice McLarenu není ovlivněna současnou formou Haasu.

„Je to jen principiální věc, kdy se F1, FIA (Mezinárodní automobilová federace, pozn. redakce) a týmy musí rozhodnout, jaká by F1 měla být v budoucnu. A znovu, naše pozice se nezměnila a nemá nic společného se současnými sportovními výkony týmů.

„Chceme to jen ujasnit. Haas si zaslouží všechny výsledky, kterých v současnosti dosahují, protože jsou tu pravidla a pokud je dodržují, není si na co stěžovat, což my ani neděláme.

„Jde o princip a o to, jaká by F1 měla být v budoucnu. Myslíme si, že F1 by měla být šampionátem konstruktérů. To znamená, že vše, co souvisí s výkonem vozu, musí udělat tým, konkrétní týmy. To znamená, že byste měli mít povoleno sdílet pouze pohonné jednotky a převodovky, což dává smysl.“

Starosti Seidlovi dělá zejména sdílení například větrného tunelu mezi týmy. „Věci jako sdílení infrastruktury by měly být zakázány, protože existuje spousta věcí, které nelze řádně kontrolovat,“ dodal.

„A věci, které nemůžete pořádně kontrolovat, byste měli zakázat, protože pak máte jasno a vyhnete se diskusi o tom, co se tam děje.“

FIA podle Seidla může úspěšně hlídat finanční předpisy F1, a tím zajistit, že nedojde k neférové spolupráci mezi partnerskými týmy.

„Jde o neustálý dialog, protože procházíme těmito permanentními audity a tak dále. Myslím, že FIA v tom odvádí skvělou práci. Věřím, že máme skutečně dobrý systém. Je také jasné, že na začátku této nové éry je potřeba hodně věcí prodiskutovat a vyjasnit, aby tomu každý tým stejně porozuměl.“