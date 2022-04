Seidl přiznává, že letošní vůz McLarenu má zásadní problémy s výkonem

Při předsezónních testech v Barceloně patřil McLaren mezi nejrychlejší týmy. Od té doby to ale jde s týmem z Wokingu špatným směrem. Nepomohlo ani to, že při testování v Bahrajnu nemohl kvůli problémům s brzdami odjet tolik kol, co potřeboval.

V prvním závodě letošní sezóny v Bahrajnu obsadily oranžové vozy jen čtrnácté a patnácté místo. O něco lepší to bylo v Saudské Arábii, tam Norris bral body za sedmé místo. Ricciardo pro technické problémy závod nedokončil.

„Prostě nemáme dostatek výkonu,“ přiznal Seidl. „Neexistuje žádná konkrétní chyba. Auto funguje a máme dobrý základ, ale chybí nám přilnavost.“

Zlepšení nemáme očekávat ani v nejbližších závodech. „Nečekám zázrak. Není tak snadné dostat se na úroveň našich konkurentů. Zabere to čas a musíme být trpěliví.“

Objevují se názory, že za nedostatkem přítlaku MCL26 je i ztráta síly motoru Mercedes. To však odmítá Seidl komentovat.

Šéf McLarenu zároveň doufá, že vývojový program pomůže současnou situaci týmu zvrátit.

„Víme, že máme zásadní problémy s výkonem našeho vozu. A na to se teď zaměřujeme.“

„Vývoj za poslední tři roky byl velmi dobrý. Vše se dařilo. Teď je to pro nás test, jak se s takovou situací dokážeme vypořádat.“

„Plně se soustředíme na to, abychom z MCL36 dostali co největší výkon. Pokračujeme ve všech již předem naplánovaných vylepšeních. Touto cestou bychom možná mohli dosáhnout krátkodobého zlepšení.“

„Zároveň ale provádíme zásadní analýzu celého našeho aerodynamického konceptu.“