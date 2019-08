Seidl o čtvrtém místě: Vše se může rychle změnit a ztráta na první týmy je stále velká

„Pochopitelně je dobře, že máme v kapse všechny tyto body, ale nemáme ve všech závodech čtvrté nejrychlejší auto,“ řekl Seidl.

Podle šéfa McLarenu se může situace snadno změnit. „Viděli jsme, že stačí jeden bláznivý závod, ve kterém například Nico získá body za druhé místo a my nezískáme žádné a dnes by vypadala situace zcela jinak.“

„Pro nás je důležité sklopit hlavu, dál se snažit, přinášet stále více vylepšení a udržet tuto pozitivní cestu nahoru. Ale je samozřejmě pěkné být v tuto chvíli čtvrtí. Pokusíme se tuto pozici udržet do konce sezóny.“

Seidl také zmínil stále velkou ztrátu na první tři týmy. „Skutečnost je taková, že nám při normálním průběhu závodu stále dávají kolo. Je před námi pořád ještě hodně tvrdé práce.“

„Jak jsem již řekl, je důležité, abychom se dále zlepšovali společně s našimi jezdci jako tým. Je dobré vidět, že vylepšení fungují. Doufejme, že můžeme udělat další krok s našim autem, a to i pro příští rok. Na to se zaměřuji.“

„Víme, že ve formuli 1 neexistuje žádná magie. Je to o tvrdé práci, soustředění se a to je to, o co se snažím společně s týmem.“

Foto: Getty Images / Lars Baron