Seidl: McLaren je jasně čtvrtý nejrychlejší

Tým McLaren v posledních letech nezažívá jednoduché období. Zdá se ale, že by se mohlo blýskat na lepší časy. V Japonsku dojel Carlos Sainz na pátém místě. V Poháru konstruktérů má nyní britský tým na Renault náskok 34 bodů.

„Z Japonska si odnášíme řadu pozitiv. Zdá se, že se nám i nadále daří vůz zlepšovat. Pořád ho lépe poznáváme. Jsem také rád, jak jsme se poprali s nezvyklým nedělním programem. Bylo to jiné než v ostatních závodních víkendech. Představovalo to pro nás výzvu. Výborné bylo, že se nám podařilo získat o pár bodů více než Renaultu.

Jsem rád, že dokážeme porážet naše soupeře. Poslední tři nebo čtyři závody ukázaly jistý trend, tedy že máme jednoznačně čtvrtý nejrychlejší monopost. Zisk čtvrtého místa je teď v našich rukou. Pokud by se nám to na konci sezony podařilo, byl by to pro nás velký úspěch. Zároveň je to dobrý impuls pro vývoj vozu na další rok.

Carlos Sainz zažívá dobrou sezonu. Ovšem na začátku sezony a po létě měl sérii tří závodů, které ho trochu srazily dolů. Je dobré, že se tím nenechal rozhodit a pokračoval v úzké spolupráci se svým týmem inženýrů. Je skvělé sledovat, že se to vyplácí v závodech i v kvalifikacích,“ pochvaloval si Seidl.

Sainz v průběžném pořadí poskočil na šesté místo. Je tak hned za silnou pěticí Hamilton, Bottas, Leclerc Verstappen a Vettel.

Foto: Getty Images / Mark Thompson