Seidl letos plánuje udržet čtvrté místo. McLaren podle něj začne vyhrávat v roce 2023

V roce 2017 obsadil McLaren předposlední místo v Poháru konstruktérů, když doplácel na nespolehlivé a nekonkurenceschopné pohonné jednotky Honda.

Po přechodu k Renaultu se začal tým výsledkově zvedat a v loňském roce obsadil čtvrtou pozici jako nejlepší za třemi top týmy Mercedesem, Ferrari a Red Bullem.

Seidl chce letos výsledek vyrovnat a přestože se bude snažit posunout se znovu vpřed, uvědomuje si, že propast mezi třemi nejlepšími týmy a ostatními je příliš velká na to, aby byla v krátkodobém horizontu smazána.

„Musíme zůstat na pozitivní vlně, kterou jsme měli tento rok. V roce 2020 chceme také udělat krok vpřed, ale ne z pohledu pořadí,“ řekl Seidl pro německý Auto Motor und Sport.

„Očekávám znovu tvrdý souboj o čtvrté místo. Vzhledem k aktuálnímu rozložení výkonu a především rozpočtu je to maximum, které je v tuto chvíli (pro nás) ve formuli 1 možné. V týmu stále vidíme dost slabin, na kterých musíme zapracovat. Musíme ukázat, že se v těchto oblastech zlepšujeme, proto je důležité mít dobrou sezónu 2020.“

Od sezóny 2021 budou ve F1 platit nová pravidla, která s sebou přinesou také zavedení rozpočtového stropu.

„Top týmy stále mají větší rozpočet, více zdrojů, více lidí. A odvádí také lepší práci. Když se podíváme na rozpočtový strop, jsme na tom dobře. Majitelé týmu nám dali jasně najevo, že s takovým rozpočtem můžeme pracovat. To je pro tým skvělý signál, protože máme, co potřebujeme k tomu, abychom se posunuli na čelo. Po zavedení nových pravidel chvíli potrvá, než se rozpočtový strop projeví. Očekávám proto, že budeme na stupních vítězů a vyhrajeme v roce 2023,“ říká.

V otázce faktorů, díky kterým se nejlepší týmy stále drží na čele, má Seidl jasno.

„Lepší infrastruktura. Lepší postupy, metody a procesy. Vyšší efektivita. Větší důvěra ve vlastní výkonnost, aniž by to bylo arogantní. Top týmy mají na každé trati za všech podmínek vždy nejlepší výkonnost, protože mají auta, která jsou méně citlivá na určité podmínky. My, stejně jako většina aut ve středu pole, máme konfiguraci, ve které fungujeme dobře. Když z toho ale vypadnete, jste najednou na konci středu pole. Tady musíme začít,“ vysvětluje Seidl.

„Více přítlaku je jedna věc, menší citlivost druhá. Musíme mít přítlak v celém rozsahu nastavení, ve všech typech zatáček. U nás bylo příliš mnoho výkyvů. Naše ztráta na nejlepší se pohybovala mezi jednou a půl sekundou.“

Mezi klíčové faktory úspěchu patří jezdci. Seidl však Carlosi Sainzovi Jr. a Landu Norrisovi věří.

„Co jsem od těch dvou zatím viděl, jsem přesvědčen, že mají potenciál být nejlepšími jezdci. Teď je důležité, abychom jim dali auto, se kterým mohou jet vpředu a růst s námi. Musí ukázat, že jsou závodníci schopní vítězit. V tuto chvíli není důvod o tom pochybovat.“

Foto: Getty Images / Ker Robertson