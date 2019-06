Seidl je spokojený se svými jezdci. S Alonsem nepočítá

Fernando Alonso si vyzkoušel letošní vůz McLarenu během testů v Bahrajnu. McLaren ale nepočítá s tím, že by se do vozu letos ještě vrátil. Úřadující mistr světa WEC navíc podle španělských médií zredukoval své aktivity ve Wokingu na minimum. McLaren ve Francii oznámil, že do konce sezóny bude jeho rezervním jezdcem Sergej Sirotkin. Rusa McLaren „sdílí“ s Renaultem.

„Nemáme v úmyslu posadit Fernanda zpět do vozu formule 1,“ řekl Seidl pro RaceFans. „S Landem a Carlosem jsme velmi spokojeni. Odvádí skvělou práci a jsou pro nás budoucností. Na to se soustředím.“

„Je stále členem McLarenu, ambasadorem McLarenu. Myslím, že v budoucnu budou probíhat diskuse s potenciálními dalšími závodními projekty. Uvidíme.“

Foto: Getty Images / Charles Coates