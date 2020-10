Seidl je realista. V prvním roce s Mercedesem vítězství neočekává

McLaren bude od příštího roku opět používat motory Mercedes. Andreas Seidl však neočekává, že by tým mohl díky tomu už příští rok vyhrávat závody.

„Ne, musíme být realističtí,“ řekl Seidl, kterého cituje F1i. „Pro mě je hlavní, že se jako tým vyvíjíme, což znamená, že s autem uděláme další krok, protože to je jediný způsob, jak se ve formuli 1 dostat znovu na čelo.“

„Se vším, co vidím, co se děje doma, změny, které přicházejí, vývojová stránka, to samozřejmě vypadá povzbudivě na to, abychom mohli s autem udělat další krok.“

McLaren se po příchodu Seidla skutečně zlepšuje. Začal už bojovat o pódia a je ve hře o třetí místo v Poháru konstruktérů.

„Jsme spokojení, ale současně bychom nikdy neměli podceňovat, že konkurence pracuje stejně tvrdě jako my a má také velký potenciál. Náš cíl je jasný: chceme se zlepšovat a doufejme, že jsme v pozici, abychom zvládli několik dobrých závodů a několik dobrých bojů, ale je jasné, že musíme být realističtí. Neexistuje způsob, jak udělat z ničeho nic skok a vyzvat vozy Mercedes.“