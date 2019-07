Seidl je nadšený Renaultem: Máme velmi transparentní vztah, říká

Souboj mezi McLarenem a Renaultem je o to pikantnější, že zákaznický tým poráží svého dodavatele pohonných jednotek. Nemohlo by právě to promluvit do souboje o pomyslný titul „nejlepšího ze zbytku pole“? Andreas Seidl si to nemyslí.

„Určitě to vypadá, že hlavní bitva ve středu pole bude mezi námi a Renaultem,“ řekl Seidl pro Crash.net.

„Nyní záleží na neustálém přinášení aktualizací, učení se o autě, vykonávání závodů, a tak jsem rád, že jsme mohli znovu získat o bod více než Renault,“ vrací se Seidl k Velké ceně Velké Británie.

V Silverstonu odjeli Francouzi poměrně dobrý závod. Konec konců zaznamenali druhý nejvyšší bodový příděl v sezóně. Carlos Sainz však do cíle dovezl 8 bodů, a tak se ztráta Renaultu nesnížila, ale naopak ještě o bod navýšila.

Na otázku, zda je bitva komplikovaná tím, že McLaren je zákazníkem, odpověděl Seidl: „Ne. Abych byl upřímný, řekl jsem již několikrát, že máme s Renaultem velmi dobrý a zdravý vztah.“

„Velmi transparentní vztah. Krok, který Renault provedl od minulého roku do letošního roku, je jedním z důvodů, proč jsme mohli udělat tento pokrok s autem.“

„Náš vztah je opravdu čistě na straně pohonné jednotky a jako tým jsme nezávislým týmem a chceme zůstat nezávislým týmem.“

Pokud by měl Seidl udělat dnes rozhodnutí, jaká pohonná jednotka bude pohánět vozy McLarenu v roce 2021, rozhodl by se celkem snadno.

„Je známo, že vztah s Renaultem máme i pro příští rok. Od roku 2021 je vše otevřené, ale opět se zaměřujeme především na Renault. Jsme s tímto partnerství spokojeni.“

Je nutné podotknout, že McLaren nemá ani moc na výběr. Není asi moc představitelné, že by přešel k Ferrari, Mercedesu nebo zpět k Hondě. A jiný dodavatel do F1 v roce 2021 nevstoupí.

„S Renaultem máme plnou transparentnost, plnou důvěru v partnerství, které máme.“ Seidl také zmínil pravidla, která nařizují, aby zákaznici dostávali stejný materiál a motorové režimy jako tovární tým. A podle něj se to i děje.

„Kdykoliv dosud přinesli vylepšení, tak to bylo v první řadě transparentní, pokud jde o načasování. V Barceloně jsme dostali první upgrade z hlediska spolehlivosti – oba jsme ho použili současně.“

„Někdy to neděláme současně, protože záleží na plánování celé sezóny, abychom se vyhnuli penalizacím v co největší míře.“

Foto: Getty Images / Charles Coates