Seidl chce méně závodů. Podle něj hrozí, že zaměstnanci vyhoří

Přibližně za deset dní má F1 představit kalendář pro rok 2022 – bude ho schvalovat Světová rada motorsportu. Už nyní od Stefana Domenicaliho víme, že bude mít 23 závodů a sezóna bude probíhat od poloviny března do poloviny listopadu. Domenicali také potvrdil, že nás zhruba ve třetině víkendů čeká sprint.

Je zřejmé, že nás čeká několik trojitých závodů, se kterými má mnoho týmů problém.

„Myslím, že je důležité, abychom počkali na oficiální potvrzení kalendáře na příští rok, protože v tuto chvíli se objevují termíny, které neodpovídají informacím, které máme,“ řekl Andreas Seidl.

„Nechci o kalendáři mluvit příliš brzy, protože je to Stefanova práce, aby ho uveřejnil, až bude hotový. Ale myslím, že máme jasný postoj k tomu, co chceme od kalendáře vidět do budoucna.“

Postoj McLarenu je v tomto ohledu dlouhodobě stejný. Podle Seidla je závodů příliš a pro zaměstnance je to náročné.

„Ideálním kalendářem je kalendář o 20 závodech a možná mít 15 závodů jako pevné události a mít možnost rotovat například pět míst, rok co rok, abychom mohli prozkoumat i nové trhy nebo místa konání.“

„Při plánování těchto 20 závodů je důležité, aby to bylo způsobem, který je udržitelný ekologicky i pro naše lidi.“

„Myslím, že Stefano se na to všechno dívá, nakonec je to jeho práce a jeho odpovědnost.“

„Máme velkou důvěru, že i tam najde správnou rovnováhu mezi komerčními zájmy, které samozřejmě máme jako tým, ale také z hlediska péče o své lidi, o naše lidi, o vás (média, pozn. redakce), kteří jste také součástí tohoto cirkusu.“

„Nejdůležitější je, že vedeme dobrý dialog s F1, zejména se Stefanem. A myslím, že teď jen musíme počkat, až bude zveřejněno, jaké jsou plány na příští rok.“