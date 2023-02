Šéfovi F1 se nelíbí příliš hlasitý přístup Andrettiho při snaze dostat svůj tým do F1

Boss formule 1 Stefano Domenicali není spokojen se způsobem, jakým se Michael Andretti snaží dostat se svým týmem do F1.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Michael Andretti již delší dobu usiluje o vstup do F1 se svým týmem. Naráží však na odpor ze strany současných účastníků mistrovství světa. Příliš vřele snahu bývalého závodníka nevítá ani vedení F1, což se naplno ukázalo ve chvíli, kdy Andretti oznámil spojenectví s automobilkou Cadillac.

Andretti si následně na přístup F1 postěžoval v rozhovoru pro magazín Forbes, ve kterém prohlásil, že jsou týmy F1 příliš chamtivé, když nechtějí přijmout dalšího účastníka, s nímž by si musely dělit příjmy od promotéra šampionátu.

Celkový přístup Andrettiho, včetně jeho nejrůznějších prohlášení, se příliš nelíbí šéfovi F1, kterým je od roku 2021 Stefano Domenicali.

„Především bych chtěl říct, že vítáme každého, kdo přináší závodům hodnotu. Hodně se mluví o Andrettim, kterého znám velmi dobře. Problémem však není, že bychom ho nevítali,“ řekl Domenicali pro Sky.

"Myslím, že musíme respektovat každého. Byly zde týmy, které podobně jako Andretti velmi hlasitě projevovaly vůli vstoupit do formule 1. Podle mě ale není příliš chytré říkat, že jsou týmy chamtivé jen proto, že se snaží bránit. Přitom jsou zde i týmy, které tak hlasité nejsou a přesto by chtěli do F1 také vstoupit,“ prohlásil šéf F1.

„Existuje proces, který je potřeba respektovat. Musíme jednat, protože se domnívám, že dnes je důležitější chránit růst sportu a také udržitelnost týmů, které investovaly do F1 v dobách, kdy byla situace jiná. Takže hodnota těchto investic je dnes z čistě obchodního hlediska mnohem jiná než před pár lety,“ vysvětil Domenicali s tím, že si cení toho, že je o F1 zájem.

Na místě Andrettiho bych jednal jinak

Na otázku, zda se Domenicali snažil brzdit přístup Andrettiho, Ital odpověděl:

„Velmi otevřeně jsem s nimi o tom mluvil a řekl jsem jim, že bych se zachoval jinak.“

„Musíme být obezřetní. Zvenčí to vypadá, že jde o osobní negativní útok na Andrettiho, ale není to pravda,“ prohlásil se Domenicali.