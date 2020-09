Šéfové týmů navrhují rotující kalendář F1

Letos se jelo nebo pojede na okruzích, jako jsou Mugello a Portimão. Formule 1 se také vrátí na Nürburgring, do Imoly nebo Istanbulu.

V příštím roce má být ale kalendář opět „normální“, i když některé změny očekávat lze, protože koronavir zatím nezmizel, jak můžeme vidět i v České republice.

Christian Horner přišel se zajímavým řešením. Jeden z 22 slotů v kalendáři by rezervoval pro speciální závod. Formule 1 by v rámci něj mohla každý rok zavítat na některý z okruhů, na kterém dlouho nebo dokonce nikdy nejela.

„Myslím, že je to nový zajímavý koncept, který vznikl z nutnosti mít více závodů v této koronavirové éře, a je to zajímavé,“ řekl Horner.

S nápadem Hornera souhlasí také toto Wolff. „Určitě můžete vidět větší zranitelnost. Týmy nevykazují příliš mnoho znalostí o těchto tratích a můžete vidět, že výkony se velmi liší od tratě, kde jsme byli mnohokrát. Přijedete na Nürburgring nebo do Silverstonu, kde jsme byli každý rok, takže není mnoho, co byste mohli optimalizovat pouhou kreativitou nebo flexibilitou v myšlení, protože jsme tam byli tolikrát.“

Podobně mluví také šéf Haasu. „Mám rád změnu,“ řekl Steiner. „Pokud děláte stále to samé, vždy víte, jaké to bude mít výsledky – je to mnohem předvídatelnější, když budete dělat totéž. Myslím si, že by bylo skvělé, kdybychom to mohli rotovat, pokud je to komerčně možné. Formule 1 by to měla prozkoumat.“

„Když vidím, co se stalo v Mugellu, tak se teď opravdu těším na Nürburgring, Portimão a Imolu.“