Šéfové Mercedesu a Red Bullu mají odlišné názory na viníka i výši trestu

Dvakrát byl Alexander Albon blízko zisku pódia, dvakrát o něj přišel po srážce s Hamiltonem. Stalo se tak vloni v Brazílii a podruhé letos v Rakousku. Ačkoliv letos nakonec Albon kvůli technickému problému odstoupil.

„Podle mého názoru to není opodstatněné,“ řekl Toto Wolff po závodě. „Z mého pohledu je trest pět sekund příliš tvrdý. Video jsem viděl několikrát.“

„Lewis plně zatáčel. Albon měl vlevo v zatáčce asi tak 40 procent tratě a bylo to jiné než v prvním kole, kdy musel Lewis nechat Albona projet.“

U Red Bullu měli na incident samozřejmě opačný pohled. „Tento sport může být někdy krutý a zdá se, že dnes byl jeden z těch dnů,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports.

„Alex odjel skvělý závod a tohle si nezasloužil. Pět sekund mu nijak nepomůže, ten závod mohl vyhrát.“

„Museli jsme využít výhody (pneumatik, pozn. redakce) a v zatáčkách byla přilnavost. Prostě to udělal. Byl to Lewisův špatný úsudek a bylo by dobré, kdyby se za to omluvil.“

Podle Hornera dal Albon Hamiltonovi dostatek místa. Na otázku, zda mohl být Albon trpělivější, protože byl na rychlejších pneumatikách, Horner odpověděl: „Můžete to říct i takhle, ale on svou práci dokončil. Předjetí provedl. Nebylo to na vjezdu do zatáčky nebo něco podobného.“

„Pokud je někdo vinen a dostane pouze pětisekundový trest a zůstane na bodech, pak těch pár pozic, které ztratí, není myslím fér,“ řekl Helmut Marko pro ORF.

„Měli jsme v loňském roce podobnou situaci v Brazílii. Byl to také boj o druhé místo. Hamilton byl také ten, kdo trefil Albona. Myslím, že by se měl celý tento systém přehodnotit. Aby byl Lewis druhý nebo čtvrtý ... jaký je rozdíl? Zcela to zničilo náš závod.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon