Šéfem Cadillacu ve F1 bude Graeme Lowdon

General Motors dnes potvrdil, že šéfem jeho týmu Cadillac ve F1 bude Graeme Lowdon.

Jeho angažování není až tak překvapivé – dva roky totiž spolupracoval s dnešním týmem Cadillac jako poradce.

Dříve Lowdon působil jako ředitel týmu Manor. Odešel z něj v roce 2015. V současné době působí také jako manažér Kuan-jü Čoua.

„Jsem opravdu poctěn, že jsem byl jmenován šéfem tohoto nového vzrušujícího týmu, a chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za důvěru, kterou mi projevili,“ řekl Lowdon.

„Věřím, že formule 1 je nejlepší týmový sport na světě a týmy jsou především o lidech. Tohle je tým se skutečnou láskou a touhou závodit a máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom to dokázali.“

„Závodění je jádrem všeho, co děláme. To je to, co chci v týmu vidět, a opravdu chci být jeho součástí.“

„Nepodceňuji úkol, který mě čeká, a mám k soupeřům maximální respekt. Těším se na závodní výzvu. Mezitím naše práce pokračuje v nastoleném tempu.“

„S Graemem byla v posledních dvou letech radost spolupracovat a jsme nadšeni, že povede naši cestu na startovní rošt Formule 1 v roce 2026 jako ředitel týmu,“ řekl prezident General Motors Mark Reuss.

„Má velké závodnické zkušenosti, ví, jak sestavit vysoce výkonný tým, a ztělesňuje hodnoty, které bude tým Cadillac Formule 1 reprezentovat ve všech svých aktivitách, ať už na trati nebo mimo ni.“