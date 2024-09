Šéf Velké ceny Miami: V otázce sprintů jsem se mýlil

Takzvané sprinty, které se nyní konají celkem šestkrát za sezonu, jsou součástí F1 již od roku 2021.

Přestože tedy již dávno nejsou novinkou, stále budí emoce. Zatímco někteří je příliš nemusí (zmínit můžeme například Maxe Verstappena), některým naopak vyhovují, přičemž F1 dokonce uvažuje o tom, že by počet sprintů do budoucna ještě vzrostl.

Do skupiny odpůrců sprintů se ještě nedávno řadil i šéf Velké ceny Miami Tyler Epp. Američan nicméně nyní přiznává, že poté, co si letos na Floridě vyzkoušeli sprint poprvé uspořádat, změnil názor.

„Co se sprintů týká, mýlil jsem se. Nevěřil jsem jejich hodnotě, ale nemohl jsem se mýlit víc,“ uvedl Epp, jehož slova cituje web Motorsport.com.

„Uznávám, že když jsme uzavřeli první dohodu (o uspořádání sprintu), tak jsem byl v táboře odpůrců. Zpětná vazba a údaje, která jsme dostali, ale ukázaly, že se meziročně naše návštěvnost v sobotu zvýšila a že lidé přišli hlavně na sprint,“ poznamenal dále prezident GP Miami.

„Když se podíváme na data, zjistíme, že fanoušci nepřijeli na kvalifikaci, ale na sprintový závod. Mýlil jsem se, je to pro nás opravdu dobrá věc. Chápu, že ne pro každého promotéra to tak je, ale my jsme si ho opravdu užili a vidíme skutečnou komerční hodnotu v pořádání sprintového závodu. Bylo to pro nás fantastické,“ dodal na toto téma Epp, jímž vedená velká cena bude hostit sprint i v roce 2025.