Šéf Renaultu navrhuje změny v okruzích, nikoliv v technických pravidlech

Letošní Velká cena Francie děním na trati příliš nezaujala. Inženýři Renaultu se proto podívali na jiné možnosti okruhu Paula Ricarda, který jakožto bývalá čistě testovací trať nabízí velké množství variant.

Podle Abiteboula mohou právě týmy a jezdci pomoci při možných úpravách okruhů.

„Raději bych vyměnil přehnané omezování pravidel za trochu více snahy v tvaru trati namísto investování peněz do 20 aut, která jsou každý rok jiná,“ řekl Abiteboul.

„Na každé trati bych možná změnil jednu nebo dvě zatáčky. Z pohledu nákladů by to bylo mnohem efektivnější a mnohem lepší pro celý sport. Investovali spoustu snahy do navrhování trati ve Vietnamu, nemohli bychom ale udělat společně něco dobrého pro formuli?“ ptá se Abiteboul.

V Enstone se přitom podívali právě na okruh Paula Ricarda. „Po závodě tam byla velká kritika, protože se to změnilo v průvod. Ke konci jsme se to pokusili udělat trochu zajímavé a byli jsme za to penalizování!“ připomíná Abiteboul souboje Daniela Ricciarda se svými soupeři v posledním kole závodu, za které byl po závodě potrestán časovou penalizací.

„Udělali jsme tedy několik simulací alternativních konfigurací okruhu, abychom zjistili, jak to udělat zajímavější. V tomto ohledu bych rád viděl hlubší spolupráci týmů v hledání řešení a zlepšení okruhů,“ popisuje Francouz.

„Kdyby 10 týmů spolupracovalo na zlepšení okruhů, mohli bychom přijít se skvělými výsledky a nemuseli bychom čekat do roku 2021. Bylo by to už příští rok.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson