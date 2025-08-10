Šéf Racing Bulls chválí přístup Hadjara. Když se nedaří, vždy se dívá nejdřív na sebe, tvrdí Permane

Nový boss stáje Racing Bulls Alan Permane ocenil přístup Isacka Hadjara, který je po konci první části sezony 2025 bodovým lídrem stáje z Faenzy.
Přestože poslední závody před začátkem letní pauzy Isackovi Hadjarovi výsledkově nevyšly úplně podle jeho představ, i nadále platí, že je mladý Francouz bodovým lídrem stáje Racing Bulls.
Výkony Hadjara v první fázi sezony 2025 byly obecně velmi dobře hodnoceny, a to dokonce i tak, že se o rodákovi z Paříže začalo mluvit jako o případném dalším novém jezdci „áčkového“ Red Bullu.
O přednostech Hadjara nyní promluvil jeho nový šéf Alan Permane, který začátkem července v rámci stáje Racing Bull převzal otěže od předchozího šéfa Laurenta Mekiese.
„Řekl bych, že je to jezdec, který, pokud se věci nevyvíjejí dobře, nebo když trochu ztrácí na druhého jezdce, v první řadě hledá chybu u sebe. Myslím, že to je jeho silná stránka,“ uvedl Permane, jehož slova cituje web Crash.net.
„Občas, když se mu nedaří, je třeba trochu nespokojený, ale soustředí se a tvrdě pracuje. Nezačne hned ukazovat prstem na auto. První, co udělá, je, že se zeptá, co by mohl udělat lépe... Ano, možná by nebylo na škodu být někdy trochu veselejší, což by povzbudilo i tým, ale on opravdu poctivě maká,“ dodal na adresu nováčka zkušený inženýr.