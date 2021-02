Šéf Pirelli vyjmenoval tři piloty, kteří nejlépe pracují s pneumatikami

Hamilton se v loňské sezóně posedmé stal mistrem světa F1. Titul korunoval vítězstvím v deštěm poznamenané Velké ceně Turecka. Kromě toho získal dalších deset výher. Dvakrát vloni triumfoval Verstappen, zatímco Leclerc ve Ferrari, které minulý rok na nejrychlejší nestačilo, dosáhl svého nejlepšího umístění už v prvním závodě v Rakousku, kde dojel druhý.

Přesto Leclercovy loňské výkony v nekonkurenceschopném Ferrari mnozí vyzdvihovali. Šéf Pirelli Isola za úspěchy tří zmíněných jezdců vidí jejich schopnost práce s pneumatikami.

„Každý pilot má svůj vlastní jezdecký styl, my ale mluvíme o dvaceti nejlepších jezdcích na světě,“ řekl Isola pro RacingNews365.

„Je jasné, že mají skvělé schopnosti, ale auto je důležitým nástrojem pro prodloužení životnosti pneumatik. Pilot může udělat rozdíl, když přesně ví, jak moc až může na pneumatiku tlačit. Max je v tomto ohledu skvělý pilot, a samozřejmě Lewis, ale i Charles je velmi dobrý v práci s pneumatikami,“ dodal.

Verstappenovu schopnost výjimečné jízdy na mokru Isola viděl už v roce 2016 v Brazílii, kde pilot Red Bullu dokázal využívat na trati takovou stopu, do které se ostatní piloti neodvážili.

„Byl jsem ohromen Maxem před pár lety v Brazílii. Jeho výkon na mokré trati byl skvělý. Podmínky byly pro všechny stejné, on ale jel neuvěřitelně skvěle. Možná byl vůz Red Bullu stavěný do mokra, ale bez ohledu na to bylo neuvěřitelné, co předvedl.“

Kromě posledního podniku v Abú Dhabí Verstappen vloni vyhrál také ve Velké ceně 70. výročí F1 na Silverstonu, kde také svým výkonem upoutal Isolu.

„Na Silverstonu jsme se vloni rozhodli pro měkčí pneumatiky a on byl dobrý. Kdo ví, možná je Mercedes trochu ostřejší na pneumatiky, takže nemohu říct, že jezdci Mercedesu byli toho dne o něco méně dobří než ostatní.“