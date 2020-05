Šéf Mercedesu si přestávku pochvaluje, začal více odpočívat

V prvních dnech karantény, které trávil v Rakousku, si podle svých slov našel dostatek aktivit, kterými se dokázal zaměstnat. Postupem času si však uvědomil, že i zvolnění v životě má své výhody.

„Myslím, že korona mě a (manželku) Susie naučila, že zpomalení může být ve skutečnosti něco příjemného. Na začátku to bylo velmi obtížné. Naše dny jsme vyplnili aktivitami, které byly povolené. Snažili jsme se být v posilovně, cvičit, chodit běhat nebo se projet na kole, jakmile se opatření uvolnila. A samozřejmě zajímat se o F1,“ popisuje Wolff.

„Po několika týdnech jsme to ale upravili. Našel jsem si čas na zamyšlení, čas užít si chvíle s Jackem, kterému jsou tři roky, a mými staršími dětmi Benedictem a Rosie. Byli jsme hodně venku. V Evropě máme velké štěstí na počasí a pro mě osobně je to nová zkušenost. Je to 25 let, co jsem začal pracovat a nevzpomínám si na jediné období, kdy bych byl déle než dva týdny na jednom místě na dovolené. A tady to tak je. Změnilo to naše životy a myslím, že k lepšímu.

„Začal jsem si užívat dny s méně plánováním, menším množstvím schůzek, méně telefonními hovory. Je to něco, díky čemu jsem vyrostl jako člověk.“

Wolff si ale uvědomuje, že řada dalších lidí musí v současné době řešit dopady nemoci COVID-19.

„Stále musíme být ohleduplní, protože tento virus stále znepříjemňuje spoustu životů. Ať už jste sami postiženi, nebo někdo z vaší rodiny. Máme tu čest být v prostředí v Rakousku, kde můžeme chodit ven. Takže se neradujme, situace je stále vážná.“

Šéf Mercedesu také přiznal, že užší kontakt nyní udržuje s Lewisem Hamiltonem než s druhým pilotem týmu Valtterim Bottasem.

„Když tu není nic naléhavého, nechávám komunikaci na nich. S Valtterim jsem nemluvil. Osobně si myslím, že je na dobrém místě a mám z toho radost. A s Lewisem jsem často v kontaktu, pravidelně spolu mluvíme, velmi často jsme v kontaktu přes WhatsApp a navzájem si píšeme, co je nového.“

