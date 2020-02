Šéf McLarenu po prvních testech: Nejlepší start za poslední roky

V minulých letech během spolupráce s Hondou a také v prvním roce s Renaultem coby dodavatelem motorů při testování britský tým limitovaly problémy, kvůli kterým musel často zastavit na trati.

Z pohledu odjetých kol v prvních letošních předsezónních testech McLaren obsadil čtvrté místo, když na okruhu v Barceloně odjel 423 kol.

„Když se podíváte na počet kol a spolehlivost, jakou jsme zatím ukázali, je to pro McLaren zdaleka nejlepší začátek v zimních testech za mnoho, mnoho let. Pro tým je to velká odměna a naznačuje to, že všechna ta tvrdá práce, kterou jsme v posledních měsících odvedli, abychom udělali tento krok, se vyplácí. Mám z toho velkou radost,“ řekl Seidl.

Seidla také těší, že McLaren dokázal vyzkoušet velké množství věcí.

„Z pohledu plánu a testů jsem rád, že si můžeme odškrtnout spoustu věcí z našeho seznamu úkolů. Kdybychom neměli tyto problémy se spolehlivostí, mohli bychom každý den podle plánu absolvovat náš program jízd. Soustředíme se na sebe a nehledíme na časy,“ říká.

Carlos Sainz Jr. objel během testů 237 kol. Více jich přitom dokázali absolvovat jen Lewis Hamilton a Max Verstappen. Španěl je s průběhem jízd spokojen.

„Celkově to bylo další dobré dopoledne, kdy jsme si prošli celý náš testovací program. Stále se učíme o novém voze a pracujeme na našich testovacích plánech. Po pozitivním prvním testu se těším na druhý týden testů,“ řekl Španěl.

Jen 49 kol odjel v poslední den testů jeho týmový kolega Lando Norris, který doplatil na přerušení jízd červenými vlajkami.

„Nebylo to perfektní, tu a tam byla nějaká překážka a pár červených vlajek, kvůli kterým jsme nemohli odjet tolik kol, kolik jsme plánovali, ale chybělo nám jich jen pár,“ hodnotí Brit.

„Jinak mám ale lepší cit pro vůz a cítím se být jistější. Udělali jsme pár drobných kroků vpřed. Celkově to byl pozitivní den. Tyto první tři dny představovaly pozitivní začátek sezóny a připravily nás na příští týden.“

