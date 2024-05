Šéf Liberty Media mi řekl, že se postará o to, abychom do F1 nikdy nevstoupili, tvrdí Mario Andretti

Andretti i nadále pokračuje v přípravách na vstup do F1. Otevřel továrnu ve Velké Británii a pracovat pro ně bude Pat Symonds. Andretti-Cadillac ale stále nemá souhlas F1 a zatím to ani nevypadá, že by ho získal.

Andretti v NBC vyprávěl o setkání s šéfem Libety Media v Miami. Andretti se bavil se Stefanem Domenicalim, když se objevil Greg Maffei...

„Pan Maffei se vložil do rozhovoru a řekl: ‚Mario, chci ti říct, že udělám všechno pro to, aby Michael nikdy nevstoupil do Formule 1.‘ Nemohl jsem tomu uvěřit. Tohle mě opravdu zarazilo. Mluvíme o obchodu. Nevěděl jsem, že je to něco tak osobního. Nemohl jsem tomu uvěřit. Bylo to prostě jako kulka do srdce.“