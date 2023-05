Šéf Liberty Media chce už nyní začít jednat o nové Concordské dohodě

CEO společnosti Liberty Media, která vlastní práva na F1, chce začít co nejdříve jednat o nové Concordské dohodě.

Současná Concordská dohoda (nazvaná tradičně podle náměstí v Paříži, na kterém sídlí FIA) platí od roku 2021 do roku 2025.

Šéf Liberty Media Greg Maffei by však rád o nové dohodě začal jednat už v nejbližší době.

„Zbývá nám několik let platnosti Concordské dohody,“ řekl Maffei v telefonátu s analytiky z Wall Street.

„Myslím si však, že mezi týmy, FIA a námi panuje shoda, že nyní by mohl být vhodný čas pokusit se kout železo, dokud je žhavé, a Concordskou dohodu obnovit a prodloužit.“

„Rozhodně to není žádná povinnost. A rozhodně nehrozí žádné riziko, pokud se to nepodaří.“

Maffei uvedl, že v minulosti se jednalo do poslední chvíle nebo dokonce i poté, co vypršela platnost poslední dohody. Concordská dohoda upravuje mimo jiné rozdělení peněz z komerčních práv a protože peníze jsou ve F1 vždy až na prvním místě, je zřejmé, že jednání nejsou jednoduchá.

„Doufáme, že tentokrát se nám podaří tuto dynamiku změnit, částečně i díky tomu, jak Chase a Stefano změnili dynamiku zejména ve vztahu k týmům.“

„Doufám, že budeme mít pozitivnější vztah a všichni uvidí výhodu v tom, že se začne jednat dříve a poskytne se jistota pro všechny zúčastněné.“

Šéfové týmů formule 1 v Miami uvedli, že souhlasí s tím, že brzké prodloužení dohody by bylo pozitivní, protože by jim poskytlo dlouhodobější přehled o vývoji F1, ale zdůraznili, že jednání by měla zůstat mimo pozornost veřejnosti.