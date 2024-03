Šéf jezdecké akademie Ferrari: Bearman ukázal, že je připraven na závodní sedačku v F1

Během uplynulého víkendu se Ferrari poprvé od roku 1961 odhodlalo k tomu, aby do svého vozu před závodem F1 nechalo posadit teenagera.

Oliver Bearman však svůj úkol zvládl a bez většího zaváhání si v roli náhradníka Carlose Sainze dojel pro body za sedmé místo.

Podle ředitele jezdecké akademie Ferrari Jocka Cleara sázkou na mladého Brita italská stáj ukázala, že má v něj velkou důvěru.

„Byl jsem přesvědčen o jeho kvalitách už předtím a to, že měl Fred (Vasseur, pozn. red.) za daných okolností dost odvahy posadit ho do vozu odpovídá o tom, co jsme od něj už viděli,“ řekl Clear pro oficiální web F1.

„Nechci jeho výkon zlehčovat nebo snižovat, jsme opravdu s ním nadmíru spokojeni, ale už ve chvíli, kdy jsme Olivera povolali, tak jsme věřili, že to zvládne,“ přiblížil anglický inženýr.

Na otázku, zda je přesvědčen o tom, že je Bearman připraven na plnohodnotné angažmá v F1 již v příštím roce, Clear odpověděl: „Myslím, že ano.“

Co se samotného víkendu v Saúdské Arábii týkalo, Ferrari se snažilo Bearmanovi vše co nejvíce ulehčit.

„Ve voze F1 je k dispozici tolik informací a tolik práce, takže jsme mu to chtěli zjednodušit. Matteo (Togninalli, pozn. red.), šéfinženýr, nám od začátku říkal: 'Nepřetěžujte ho, nechme ho, ať se dostane do tempa'. Věděli jsme, že dokáže to, co předvedl, ale ne za těchto okolností," vysvětlil Clear, který zároveň upozornil na to, že okruh v Džiddě je jedním z nejnáročnějších.

„Spousta zkušených jezdců F1 říká, že tahle trať je děsivá, superrychlá a že zdi jsou zde docela blízko. To je samo o sobě děsivé,“ přiznal muž, který u Ferrari pracuje desátým rokem.

„To, co na jeho výkonu nejvíce oceňuji je to, že se nenechal unést tím, že vzhledem k rychlosti Charlese (Leclerca) věděl, že je vůz schopen jet rychleji. Bylo tedy snadné to přehnat a udělat chybu.

„Přitom se na něj zezadu řítili Lando (Norris) a Lewis (Hamilton) na nových sadách měkkých pneumatik...to si pak říkáte, kdy se mu v nájezdu do první zatáčky zablokují kola a vše bude pryč. To se ale nestalo, stále udržoval rytmus a byl vlastně stále rychlejší. Myslím, že nejlepší kolo zajel v předposledním kole. Byla to inteligentní jízda, což je ostatně vždy jeho silná stránka,“ dodal Clear na adresu Bearmana.