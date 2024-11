Šéf Haasu si ze závodu na Interlagosu bere i pozitiva. Navzdory ztrátě pozice v PK

Ještě před Velkou cenou São Paula se zdálo, že tým Haas svede boj o šestou příčku s RB. Americké stáji navíc čtyři závody před koncem sezony hrálo do karet i to, že měla před italskou konkurencí více než 10bodový náskok.

Dramatická deštivá neděle na Interlagosu však průběh bitvy týmů ze středu pole o pozice v Poháru konstruktérů (PK) značně změnila.

Díky zisku 33 bodů za druhé a třetí místo v cíli, v podání Estebana Ocona a Pierra Gaslyho, se z předposledního devátého místa na šesté vyšvihl Alpine.

A ačkoliv boss Haasu Ajao Komacu tvrdí, že si byl vědom, že jeho tým nemá nic jistého, takový bodový jednorázový příděl v podání francouzské ekipy nečekal.

„Nečekal jsem, že Alpine získá dvojité pódium, ale vždy jsme věděli, že se může stát cokoli,“ uvedl Komatsu, kterého cituje Autosport..

„V takových chaotických závodech může kdokoli získat klidně 15 bodů... 33 bodů jsem nečekal, ale stalo se. Gratuluji Alpine, jejich auto bylo za mokrých podmínek mega rychlé,“ uznal japonský inženýr, který navzdory této situaci dokázal najít něco povzbudivého. Konkrétně šlo o výkon Estebana Ocona, který po letošní sezoně přestoupí ze stáje Alpine právě do Haasu.

„Jestli na tom bylo něco pozitivního, tak to, že jel Esteban tak dobře. Hned jsem mu poslal zprávu, abych mu pogratuloval. Musíte respektovat soupeře, odvedli skvělou práci a měli dobré auto do těchto podmínek,“ nechal se slyšet Komacu, jímž vedený tým chce ve zbývajících třech závodech o šesté místo ještě zabojovat. Vedle vyšší prémie by totiž šlo o druhé nejlepší umístění týmu v jeho historii.

„Potřebuji jen motivovat lidi. V posledních třech závodech musíme jet naplno. Pokud bude sucho, měli bychom být schopni bodovat,“ dodal Komacu, jehož tým má nyní na Alpine místo 30bodového náskoku ztrátu tří bodů. Pozor si však musí dávat i na RB, které v Brazílii, na rozdíl od Haasu, bodovalo.